Waldschwimmbad im Corona-Modus: Es klappt

Freitagmittag: Pressegespräch auf der Terrasse des Waldschwimmbad-Restaurants mit Kim Koschorreck. Der 33-Jährige ist hier bestens bekannt. Als einer, der in Schriesheim aufgewachsen ist, aber auch vom Bildschirm, als Moderator von RNF. Seit einem Jahr ist er im Vorstand des Trägervereins für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Plötzlich nähert sich eine ältere Dame mit ihrem Mann. Sie ist unsicher, ob sie das Gespräch unterbrechen soll, fasst dann aber doch Mut: „Ich wollte Ihnen nur Danke sagen“, spricht sie den jungen Mann an: „Danke, dass Sie so viel tun, damit wir hier sein können.“ Koschorreck bedankt sich für das Lob und ist, obwohl Medienprofi, ein wenig verlegen: „Fast wie bestellt“, lächelt er.

Es sind Szenen wie diese, die Koschorreck und seine Mitstreiter von der Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Betreibung des Waldschwimmbades (IEWS) freuen oder - um es ein wenig pathetisch zu sagen - anrühren. Und auch entschädigen für viel Mühe, die sich die Ehrenamtlichen machen, um das Waldschwimmbad unter Corona-Bedingungen offen zu halten.

Logistische Herausforderung

„Anfangs war gar nicht sicher, dass wir in diesem Jahr aufmachen“, erinnert sich Koschorreck; die Gemeinde Brühl etwa lässt ihr Bad in diesem Jahr zu - wegen des logistischen Aufwands, den eine Öffnung erfordert. „Auch bei uns gab es Bedenken“, bekennt Koschorreck: „Aber am Ende war uns klar, dass wir ja eine Verantwortung für die Bürger haben.“

Doch auch nachdem die Grundsatzentscheidung gefallen war, blieb vieles unklar. Von der Tatsache, dass die konkreten Ausführungsbestimmungen der Behörden zu Corona-Regeln erst kurz vor ihrem Inkrafttreten eintrafen, kann auch der Schwimmbadverein ein Lied singen.

Ein wichtiger Punkt im Hygienekonzept: Höchstens 300 Gäste vor Ort und deren vorherige Anmeldung und Registrierung. Entsprechende Programme für Einrichtungen mit Besucherverkehr gab es bald. Doch für Schwimmbäder war die Sache komplizierter und für das Waldschwimmbad mit seiner Unterscheidung in öffentliche und Vereins-Badezeiten noch einmal mehr. „Doch wir haben das Programm für uns passgenau umgestaltet“, verweist er auf das Team aus Thomas Merkel, Jörg Dalmolin und sich.

Ein zentraler Pfeiler des Hygienekonzeptes: Angesichts von (für Verhältnisse des Waldschwimmbades) so wenigen erlaubten Anwesenden, wurde die Badezeit begrenzt und zu diesem Zweck in Tranchen eingeteilt; nach deren Ende müssen die Gäste das Bad verlassen, um Platz zu machen für die nächsten 300.

Das kann theoretisch eine heikle Sache werden. „Doch bei uns klappt es gut“, versichert Koschorreck. Dazu beigetragen hat die sympathische Art, mit der die Badegäste aus dem Lautsprecher auf das nahende Ende ihrer Badezeit hingewiesen werden - mit der eingängigen Stimme des Fernseh-Profis Koschorreck und einem reizenden Jingle: dem vielen noch aus ihrer Kinderzeit bekannten Lied von Paulchen Panther „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“

Dass diese Begrenzung der Badezeit akzeptiert wird, das bestätigt auch die eingangs erwähnte alte Dame: „Anderthalb Stunden, das reicht doch für ein paar Runden im Becken und etwas In-der-Sonne-Sitzen“, berichtet sie: „Wir sind doch froh, dass es überhaupt möglich ist.“

Und das, obwohl nur kalt und nicht warm geduscht werden kann. „Das ursprüngliche Verbot wurde vom Land zwar inzwischen wieder gelockert“, erläutert Koschorreck: „Aber wir können nicht jede Änderung der Vorschriften nachvollziehen, das schaffen wir als Ehrenamtliche organisatorisch nicht.“

Denn bei aller Freude über den reibungslosen Betrieb unter Corona-Bedingungen verhehlt Koschorreck auch nicht die Sorgen vor allem in finanzieller Hinsicht - angesichts dessen, dass die Saison am 1. Juli und damit erst zwei Monate später als zum üblichen Beginn gestartet ist, dementsprechend dem Kiosk-Wirt die Pacht reduziert wurde und die Eintrittsgelder für die Besucher der öffentlichen Badezeit auf Grund der Zugangsbeschränkungen nur einen Bruchteil der üblichen Summe betragen: „Ich vermute, dass uns etwa die Hälfte des regulären Jahresetats 2020 fehlen wird.“

Glück für den Verein, dass er sich auf seinen treuen Stamm von insgesamt 6000 Mitgliedern verlassen kann - und dies, obwohl auch sie bis 30. Juni hier nicht schwimmen konnten, also de facto keinen Nutzen aus dem Mitgliedsbeitrag ziehen konnten. „Wenn ich es richtig sehe, ist überhaupt nur ein Mitglied ausgetreten“, berichtet Koschorreck: „Aber gleich mehrere sind aus Solidarität neu eingetreten.“ (Bild: privat)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020