Waldschwimmbad öffnet im Juli

„Es gibt manche Nacht, in der ich nicht schlafen kann“, bekennt Sabine Portz. Seit vergangenem Jahr ist sie Vorsitzende der „Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Betreibung des Waldschwimmbades Schriesheim“ (IEWS), mit 6000 Mitgliedern und einem Jahresetat von 150 000 Euro ohnehin kein einfacher Job. In Corona-Zeiten jedoch eine Herausforderung. Denn auch hier soll es ab 1. Juli wieder losgehen.

Dazu muss man wissen, dass in Schriesheim das Freibad – einmalig im Umkreis – nicht von der Kommune, sondern von einem Verein, eben der IEWS, betrieben wird. Die Stadt zahlt zwar die beiden Bademeister, für den Rest müssen die Ehrenamtlichen sorgen – von der Entlohnung des Rettungsschwimmers und des Kassenpersonals bis zu Reparaturen, vor allem aber für die Organisation des Badebetriebes. Derzeit eine wahre Mammutaufgabe.

„Schon während des Mathaisemarktes im März war mir klar, dass dies keine normale Saison wird“, berichtet die Vorsitzende. Der ursprüngliche Saisonstart Ende April verstrich denn auch, ohne dass die Einrichtung öffnen konnte. Gearbeitet wurde vor Ort auch von den Ehrenamtlichen dennoch, Becken, Technik und Außenanlagen wurden „ausgewintert“, wie der Fachbegriff der Freibadbranche dafür lautet. „Wenn es danach ginge, könnten wir sofort starten“, sagt Sabine Portz.

Was dies bislang verhindert hat, waren die fehlenden behördlichen Vorgaben. Diese sind nun seit dieser Woche vorhanden. „Wir als Ehrenamtliche können sie jedoch nicht so schnell umsetzen wie eine kommunale Verwaltung“, bittet Portz dafür um Verständnis, dass es in Schriese erst am 1. Juli wieder losgehen kann.

Anmeldung digital

Zuvor haben die Aktiven Einiges zu schultern. „Als erstes müssen wir entscheiden, welche App für uns die richtige ist.“ Denn wie in Heddesheim, so sollen sich die Badegäste auch in Schriesheim online anmelden und registrieren. „Wir hatten erwogen, gerade im Sinne unserer älteren Mitglieder auch eine telefonische Anmeldung vorzusehen“, sagt Vize-Vorsitzender Jochen Wähling: „Doch das war für uns organisatorisch nicht zu stemmen.“

Zu entscheiden ist auch, welche Höchstgrenze gelten soll. Gemäß den behördlichen Abstandsregeln könnten sich gleichzeitig im Becken etwa 100 Besucher, auf der Wiese 700 tummeln, rechnerisch insgesamt also rund 800. Doch dies setzt voraus, dass keiner der 700 auf der Wiese Liegenden den Wunsch entwickelt, ebenfalls ins Becken zu springen und vor allem: dass dies vor Ort kontrolliert und bei Bedarf verhindert wird. „Das ist von uns aber nicht zu leisten“, bekennt Wähling.

Also präferieren Portz und Wähling eine Lösung, mit der sie auf der sicheren Seite sind: Höchstens 100 Personen gleichzeitig vor Ort, nur für zwei Stunden. Nach diesen zwei Stunden erfolgt eine Reinigungspause, in der kein Badegast in der Einrichtung anwesend sein soll.

Kompliziert wird die ganze Sache in Schriesheim zusätzlich noch dadurch, dass hier ja zwei Kategorien von Badegästen bestehen: Zum einen die Vereinsmitglieder, die exklusive Nutzungszeiten (8 bis 10 und 18.30 bis 21 Uhr) genießen, wodurch sich auch die hohe Mitgliederzahl des Vereins erklärt, die fast die Hälfte der gesamten Stadtbevölkerung umfasst. Und dann der öffentliche Badebetrieb von 10 bis 18.30 Uhr.

Da die Mitglieder Beitrag zahlen und dafür Zugang zur Einrichtung erwarten, sollen sie fortan die gesamte Badezeit von 8 bis 21 Uhr nutzen können und bei der Vergabe der Zeiten bevorzugt werden. Die verbleibenden Zeitfenster gehen in den „freien Verkauf“ an Nicht-Mitglieder, zwei Stunden zu einem Euro für Jugendliche bis 18 (Kinder bis 6 sind frei) und zwei Euro je Erwachsenem.

Die Regelung für das Lokal unterscheidet sich von der übrigen Gastronomie: Namentliche Registrierung ist hier nicht nötig, da diese ja schon für den Eintritt ins Bad erfolgt. Ansonsten gilt auf der Terrasse auch hier: Bis zum Sitzplatz mit Maske.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020