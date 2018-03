Wanda Straka bleibt Chefin

Anzeige

„Den Wert eines Menschen sieht man nicht am Bankkonto, sondern an seinem Einsatz für die Mitmenschen, die Gesellschaft und für das Gemeinwohl zu messen“, dazu rief bei der Jahreshauptversammlung des VdK Schriesheim der Kreisvorsitzende Helmut Gaa in seinen Grußworten auf. Er zitierte den Bürgerrechtler Martin Luther King, der gefragt habe „was tust du für andere“ und er bedauerte, dass heute die Menschen nur nach Einfluss und Macht streben.

Was der Sozialverband im zurückliegendem Jahr alles auf die Beine gestellt hatte, darüber berichtete die Vorsitzende Wanda Straka. Die Haupttätigkeit der Arbeit des Sozialverbandes liegt in der Beratung sozialer Belange. So bot das Team um die Vorsitzende pro Woche sechs bis acht Beratungen sowohl innerhalb der vorgesehenen Sprechstunden, wie auch extern an.

Um auch auf dem Laufenden zu bleiben, was Gesetzesänderungen angehe, wurden Weiterbildungen und die Veranstaltungen des Kreisverbandes Mannheim besucht. Mitglieder des Vorstandes nahmen ebenso an der Gestaltung des Volkstrauertages teil, wie bei der Eröffnung des Mathaisemarkts. Doch es kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Durchgeführt wurden neben Tagesfahrten auch eine Mehrtagesfahrt und für Geselligkeit und Gesprächsstoff sorgten die regelmäßig angebotenen Kaffeekränzel.