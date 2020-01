Wanderungen und Paddelabenteuer

Mit Sekt, einem „Berg heil“ sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm haben die Schriesheimer Naturfreunde auf ein gutes und erfolgreiches neues Jahr angestoßen. Gemeinsam mit ihrem Vorsitzenden Sascha Gernold begrüßten sie 2020 im Vereinsraum der Mehrzweckhalle. Das Kuchenbüfett war reichlich ausgestattet. Den Veranstaltungsraum im DRK-Heim hatten die Naturfreunde zu einer gemütlichen Kaffeetafel umgestaltet und ihr einen familiären Anstrich mit Wohlfühlcharakter gegeben.

In seiner Begrüßung dankte Gernold den vielen freiwilligen Helfern, die über das gesamte Jahr rund um die Hütte gearbeitet hatten und er dankte denen, die die Aktivitäten angeboten und betreut haben. „Wir sind ein stetig wachsender Verein, in dem die Mitglieder sich gerne an den Arbeiten beteiligen. Auch das Vereinsleben kommt nicht zu kurz.“

Als Beispiel nannte er die Feste auf der Hütte, wie den Brunch zum 30-jährigen Bestehen. Er erzählte von vergnügten Wanderungen (und das trotz Regen), Berg- und Gletscherwanderungen auf 3965 Metern über Meer (die dem einzelnen recht viel an Kondition abverlangten) und nassen Paddelabenteuern durch heimische Gewässer.

Man machte sich auf zur Pilzwanderung, feierte auf der Hütte einen goldenen Herbst und im Naturfreundegarten eine Tierweihnacht. In einem Lichtbildervortrag, den Karl Nutzinger zusammengestellt hatte, konnten die Mitglieder und Besucher diese Aktivitäten noch einmal erleben. „In diesem Jahr feiern wir das 125. Jubiläum der Naturfreunde“, ging der Vorsitzende auf die Geschichte und die Beweggründe ein, die den Wiener Sozialisten, Freidenker und Lehrer Georg Schmiedl dazu anregten, Gleichgesinnte zur Gründung einer „touristischen Gruppe“ zu suchen.

Solidarität als Grundprinzip

In Wien wurde der „Touristenverein die Naturfreunde“, per Handschlag besiegelt. Seitdem stehen symbolisch für die Solidarität der Arbeiterbewegung die drei Alpenrosen. Bis heute hat sich die Naturfreunde-Bewegung, die weltweit mehr als 500 000 Mitglieder in 21 Ländern zählt, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben. „An diesen grundsätzlichen Zielen wollen wir festhalten“, so Gernold.

Karl Nutzinger hatte für diesen Nachmittag ein Bilderquiz zusammengestellt. Die Teilnehmer mussten aus kleinen Puzzleteilen das Gesamtbild erkennen. Schwieriger war das Ratequiz, das sich Frieder Menges überlegt hatte. Aus einzelnen Begriffen musste das Lied erkannt werden. Andrea Gernold erzählte die Bildergeschichte vom Herrn Eichhorn und dem ersten Schnee.

An diesem Nachmittag standen auch noch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Für zehn Jahre geehrt wurden: Anika Hüsing, Elmar Hüsing, Imogen Hüsing, Johannes Hüsing, Dominic Lorenz, Sabine Lorenz, Valerie Lorenz und Jürgen Opfermann. Für 25 Jahre wurden Rainer Dellbrügge und Horst Metzler ausgezeichnet. Eine Ehrung für 50 Jahre erhielt Anneliese Schmitt und für 60 Jahre bekam Gerhard Hornung eine Auszeichnung überreicht. greg

