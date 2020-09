„War das mal wieder schön“

Das Ambiente wunderbar, die Künstler klasse, die spätsommerliche Stimmung gut: Eigentlich laden die Grünen in Schriesheim um diese Jahreszeit traditionell zum „Kulturherbst“ mit drei großen Veranstaltungen in den Zehntkeller ein. Coronabedingt traf man sich dieses Jahr nun aber unter der Linde im unteren Schulhof der Altstadt im eher kleineren Rahmen. Trotzdem freute sich Christian Wolf, Fraktionschef der Grünen Liste im Gemeinderat, über rund 180 Gäste. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Wir sind vom Ansturm überrascht.“

Als Künstler dabei: Die Band „Christian Kurtzahn and friends“. Tische und Bänke reichen nicht aus, manche Besucher haben Camping-stühle mitgebracht, andere ducken sich in den Schatten der Hauswände, einzelne sitzen auf der Schulhofmauer. Das mag auch daran liegen, dass die Musiker mit regionaler Fan-Gruppe angereist sind – und bekanntermaßen für Kunstgenuss sorgen mit einer Kombination aus Liedern mit Gesang oder instrumentalen Klängen und damit kommunizierender Lyrik.

Der studierte Kirchenmusiker und Schulmusiker Christian Kurtzahn aus Heidelberg ist in der Gegend bekannt als Leiter zahlreicher Chöre und gilt als Allround-Künstler, der das Klavier genauso beherrscht wie die Orgel und dabei eine musikalische Bandbreite zeigt, die von klassischer Musik über Jazz bis hin zu freier Improvisation reicht. Seit einiger Zeit leitet er auch den Evangelischen Kirchenchor in Altenbach. Zu seiner Band an diesem Tag gehören Kathrin Schmollinger (Gesang), Tilman Engelhardt (Saxofon, Flöte, Cajon) und Gabriele Werle (Lyrik). Schon einzeln alle ausgezeichnete Künstler, im Zusammenspiel eine stimmige Mischung.

Und dann haut der Pianist in die Tasten, der Wind bläst Worte und Klänge über den Hof: Man kennt die Lieder irgendwie und irgendwoher. „I Feel The Earth Move“ von Carole King eröffnet das Programm, Hits von Bill Withers, Simon & Garfunkel, Richard Marx oder Tanita Tikaram folgen. „Ich zoh mir einen valken“ rezitiert Gabriele Werle überraschend plötzlich mittelhochdeutschen Minnegesang, am Saxofon begeistern Tilman Engelhardt und Christian Kurtzahn mit dem Klassiker „Ein Freund, ein guter Freund“ und mit „Lean on me“, ganz wunderbar interpretiert von Sopranistin Kathrin Schmollinger, wird das Motto der Veranstaltung klar: „Ein Hoch auf die Liebe, Freundschaft und den Schriesheimer Wein“ prosten die Künstler ihrem Publikum zu. Klar, das kommt gut an.

Zwei Zugaben erklatschen sich die Gäste des kleinen Konzerts. Hat es denn gefallen? „Ganz wunderbar war das“, sagt ein Ehepaar aus Mannheim. „Sehr abwechslungsreiches Repertoire“, freut sich eine Schriesheimerin. „Ach, war das mal wieder schön hier zusammen unter der Linde“, seufzt eine ältere Frau dankbar für das Angebot in diesen Zeiten. Das Konzert war übrigens kostenlos, nur ein grünes „Spenden-eimerchen“ ging rum in der Runde.

