Warmweißes Licht in den Straßen

Von Stephanie Kuntermann

Die neuen Birnen sind kaum in die Fassungen geschraubt, da scheiden sich auch schon die Geister an ihnen. Jedenfalls meldete sich in der Gemeinderatssitzung ein Anwohner des Schanz-Baugebiets zu Wort, um Kritik an der frisch installierten Straßenbeleuchtung zu üben.

„Ich bin nicht der Meinung, dass es ein warmes Licht ist“, monierte er die Farbe, die ihm

...