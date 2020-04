Warten im richtigen Abstand

Die Schriesheimer versuchen trotz des Coronavirus und den von der Regierung verordneten Maßnahmen so viel Normalität wie möglich zu leben. Wie die Bürger mit den Regelungen umgehen, konnte man am Samstag gut beobachten. Vor der Poststelle in der Talstraße hatte sich eine lange Schlange von Menschen gebildet, die fast schon bis zur Bundesstraße 3 reichte.

Mit oder ohne Maske standen die Leute in gebührendem Abstand und warteten geduldig, bis sie schließlich an die Reihe kamen – dasselbe Bild bot sich vor der Apotheke in der Friedrichstraße, da nur zwei Personen zeitgleich das Geschäft betreten durften. „Ich versuche, eine Gesichtsmaske zu kaufen“, äußerte sich eine ältere Bürgerin, die mit ihrem Rollator zur Schneiderei an der Ecke Friedrichstraße/Kirchstraße unterwegs war. Sie habe gehört, dass der Schneider Masken anfertige, und jetzt wolle sie versuchen, noch eine zu ergattern.

Keine Mundschutz-Pflicht

Der Wochenmarkt war wie sonst auch gut frequentiert, und die Marktbetreiber konnten kein zurückhaltendes Kaufverhalten sehen. „Es ist wie an den anderen Samstagen auch“, bestätigte Sabine Doff-Sotta vom Wilhelmsfelder Mushof. Die längste Schlange hatte sich vor dem Obststand Jäck gebildet. Diszipliniert standen dort die Menschen, einige mit Mundschutz, die meisten aber ohne, und warteten geduldig, bis sie bedient wurden.

Hielten einige der Marktbesucher die gesamten Maßnahmen für reichlich übertrieben, so fanden andere wiederum die Vorsichtsmaßnahmen „voll in Ordnung.“ Bürgermeister Hansjörg Höfer, der an diesem Samstag ebenfalls seine Einkäufe auf dem Markt tätigte, wollte nicht verhehlen, dass er sich Sorgen um Existenz einiger Geschäfte machte. Welches Geschäft ab dem Montag wieder öffne, könne er nicht sagen. „Ich habe das nicht abgefragt“, bemerkte er und er ergänzte, dass es in Schriesheim keine allgemeine Mundschutzpflicht geben werde wie in anderen Städten. „Alle sollten sich an die Abstandsregelung halten“, sagte er.

Weiter informierte er, dass das Rathaus eine Lieferung Masken erhalten werde, die dann am Eingang ausgelegt werden, doch noch gebe es keinen freien Zugang zum Rathaus. Allgemein hätten sich auch an den Osterfeiertagen alle Bürger sehr diszipliniert verhalten, wie er von der Polizei erfahren habe. „Die meisten sind in den Weinbergen spazieren gegangen“. Er bedauerte sehr, dass aufgrund der Krise die großen kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Ob auch das Straßenfest der Pandemie zum Opfer fällt, darüber konnte er noch keine Aussage machen.

