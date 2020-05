Was am Ende zählt

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer - übertragen auf die Entscheidung des Gemeinderats könnte das Sprichwort heißen: Ein Grundsatzbeschluss macht noch keinen Bestattungswald. Denn was hier nach zähem Ringen auf den Weg gebracht wurde, ist erstmal nur eine Willenserklärung.

Sie bleibt ein Papiertiger, wenn die ausgehandelten Verträge keine Mehrheit im Gemeinderat finden. Es wäre ein weiterer Etappensieg der Gegner, die in dieser Sache bislang keine gute Figur gemacht haben: Die Haltung von Freien Wählern und CDU bleibt starr und auf Abwehr bedacht, wirkliche Gegenentwürfe fehlen.

In einem Punkt legen sie allerdings den Finger in die Wunde, und das ist die Frage der Begutachtung. Ist der Boden nun geeignet für Urnengräber oder nicht? Nein, sagt ein 16 000 Euro teures Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Ja, sagt das Unternehmen, das sich nun als Betreiber anbietet. Diese Aussage kann kaum als unabhängig eingestuft werden. Gleichwohl macht nun die Stadt mit der Entscheidung für den Bestattungswald ihr eigenes Gutachten null und nichtig: Das macht auch die Position der Befürworter durchaus angreifbar.

Bleibt die Frage nach der Notwendigkeit eines Bestattungswalds. Zwar ist die Zahl von einem Prozent potenzieller Interessenten für dortige Gräber nicht gerade beeindruckend. Allerdings gilt es zu bedenken, dass es sich um eine relativ neue Form der Bestattungskultur handelt, die bei aller Kritik doch immer mehr Freunde findet. Was am Ende aber wirklich zählt, sind die Argumente von Vielfalt und dem Bedürfnis nach alternativen Formen der letzten Ruhe. Und nicht zu vergessen die Selbstbestimmung jedes Einzelnen.

