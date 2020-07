Die Wasserlieferungen der Städte Schriesheim und Ladenburg werden günstiger – und zwar für das gesamte Jahr. Darüber hinaus müssen die Kunden im Moment keine Zählerstände an die Versorger schicken. Das teilten beide Kommunen mit.

Hintergrund ist die Senkung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli. Diese wird an die Verbraucher weitergegeben, das Wasser wird billiger. Das Gute: Der dadurch günstigere Preis gilt in Ladenburg und Schriesheim nicht erst ab dem 1. Juli, sondern bereits ab dem 1. Januar 2020. „Sofern der Ablesezeitpunkt nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 liegt, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Lieferzeitraums (Januar bis Dezember 2020), den neuen Umsatzsteuersätzenzu unterwerfen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ladenburg.

Der Schriesheimer Stadtkämmerer Volker Arras weist daher noch einmal darauf hin, dass Zählerstände derzeit nicht benötigt würden. „Es hatten sich bereits einige Leute bei uns gemeldet“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020