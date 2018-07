Wechsel am Ratstisch

Anzeige

Obwohl einer der Jüngsten im Gremium, gehört Ginal ihm mehr als sechs Jahre lang an. Auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit ist er für seine SPD in den Bereichen Bildung und Jugend wertvoll, bekennt sein Fraktionschef Sebastian Cuny, der traditionsgemäß die Abschiedsworte im Namen des Gemeinderates spricht. Als solcher habe Ginal auch den Schulbauprozess entscheidend mitgestaltet: „Schön, dass Du an dem Grundsatzbeschluss für die Sanierung noch mitwirken konntest“, formuliert Cuny vieldeutig und bekennt: „Mit Dir verliere ich meinen engsten Freund im Gremium.“

„Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, versichert der junge Altstadtrat: „Aber die Mehrfachbelastung ist auf Dauer zu hoch.“ Und in Abwandlung von Paulchen Panthers berühmtem Satz „Das ist nicht Ende aller Tage/Ich komm‘ wieder, keine Frage“ kündigt er an: „Das ist nicht das Ende meiner politischen Zukunft. Wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist? Vielleicht kandidiere ich ja wieder. Ich schließe nicht aus, dass wir uns hier wiedersehen.“

Das gilt auch für Irmgard Mohr, durch ihren Bruder, den bekannten langjährigen Stadtrat Karl-Heinz Schulz, mit Gemeinderatsarbeit bestens vertraut. Ihre Mitgliedschaft im Gremium soll kein kurzes Gastspiel bleiben: Wie bereits feststeht, möchte sie bei der anstehenden Kommunalwahl am 26. Mai wieder antreten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018