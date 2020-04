Wechsel in „Weinstube“

Etwas mehr als drei Monate leitet Martina Müller das Lokal „Müllers Weinstube“ in Schriesheim nun schon. Ein durchaus turbulenter Start – hat die Corona-Pandemie doch nicht nur die lokale, sondern auch die gesamte Weltwirtschaft gelähmt und den Bürgern Quarantäne verordnet. Wie lange das noch dauern wird und Geschäfte sowie Restaurants geschlossen bleiben müssen, weiß niemand so genau.

Seit 1. Januar leitet Martina Müller die Geschäfte in „Müllers Weinstube“. Der bisherige Besitzer Wilhelm Müller gab bekannt, dass er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und sein Traditionsrestaurant an seine Tochter, Martina Müller, übergeben hat.

Nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau und ihrem Studium zur Betriebswirtin hat die neue Junior-Chefin in namhaften Häusern in Hamburg erste praktische Erfahrungen gesammelt. Zurück in Schriesheim wurde sie zehn Jahre lang von ihrem Vater in das Familienunternehmen eingeführt.

„Jetzt ist es Zeit, den Stab an die nächste Generation zu übergeben“, ist der Seniorchef überzeugt. Doch so ganz auf das Altenteil will er sich dann doch nicht zurückziehen. „Ich will weiterhin als Unterstützer und Berater meiner Tochter zur Seite stehen“, bekennt er bei einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Not macht erfinderisch

Es sind schwierige Zeiten für Lokale und Restaurants. „Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können“, klagt Martina Müller. Diese Ungewissheit hängt wie ein Damoklesschwert über der „Weinstube“. „Der Umsatz ist von Hundert auf Null abgestürzt, aber die Fixkosten bleiben“, sagt Müller.

Doch Not macht erfinderisch, heißt es, und so bietet die „Weinstube“ drei bis viermal die Woche einen Abholservice an. Der Kunde kann zwischen fünf unterschiedlichen Gerichten, alle frisch zubereitet, auswählen, entweder auf der Internetseite oder auf der an der Eingangstür aufgehängten Speisekarte. „Die Bestellung kann man telefonisch oder per Mail durchgeben. Der Kunde kann dann auch sagen, wann er die Speisen abholen möchte“, informiert Müller über das Vorgehen und ergänzt, dass alle Speisen pünktlich zubereitet werden.

Weiter berichtet sie, dass dieses Angebot bei den Bürgern eine gute Resonanz gefunden habe und dass unter der Woche 60 bis 70 Essen und an den Sonntagen bis zu 100 Essen bestellt werden.

Mehr als glücklich sind sowohl die Junior-Chefin als auch der Senior-Chef, dass sie sich einmal mehr auf ihre Familie wie auch auf ihr tolles langjähriges und äußerst eingespieltes Team verlassen können. Zu diesem gehören auch Küchenchef Uwe Bernard und Küchenfrau Kahlil Lutfeih. Bernhard schwingt seit 40 Jahren in der Weinstube in Schriesheim den Kochlöffel, Küchenfrau Lutfeih geht ihm seit mehr als 35 Jahren zur Hand.

Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinandergewirbelt. Eigentlich wollte Wilhelm Müller am Dienstag, 21. April, zahlreiche Unterstützer, Weggefährten und enge Freunde anlässlich des 40-jährigen Betriebsjubiläums zu einem erlesenen Festessen einladen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehobe, und so hofft Müller, dass die Party und das Essen nach überstandener Krise nachgeholt werden können.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020