Weder Tempolimit noch Lärmschutz

Die Landesregierung lehnt die Forderung von Schriesheimer Bürgern nach einer Lärmschutzwand an oder Tempolimit auf der A 5 grundsätzlich ab. „Die Voraussetzungen sind nicht gegeben“, heißt es in der Stellungnahme des Verkehrsministeriums, die am Freitag dem „MM“ und der Anwohnerinitiative zuging.

Bewohner des Baugebietes Fensenbäumen um Winfried Plesch hatten beklagt, dass nach Abschluss der Sanierung der Lärm sogar noch stärker geworden sei. Als Ursache vermuten sie die Betonschweller, die die begrünten Mittelstreifen ersetzt hatten. Dagegen regten sie eine Lärmschutzwand oder Tempo 100 für Pkw und Tempo 60 für Lkw an.

Wie das Ministerium darlegt, kann aktiver Lärmschutz (Wand oder Wall) nur errichtet werden, wenn der Lärmpegel von 64 db(A) tagsüber oder 54 db(A) nachts überschritten wird. Zudem müsse eine „großflächige Betroffenheit“ vorliegen und die „Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte“ erfolgen.

Grenzwerte nicht überschritten

„Im Bereich der Wohnbebauung in Schriesheim bestehen keine Überschreitungen“, schreibt das Ministerium. Nachts lägen die Werte bei 50 db(A) und tagsüber bei „knapp über 55 db(A)“. „Die Auslösewerte für die Lärmsanierung werden somit deutlich unterschritten“, heißt es.

Ähnlich enttäuschend für die Bürger fällt die Stellungnahme zum Tempolimit aus: „Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen können in Betracht kommen, wenn der Lärm jenseits dessen liegt, was als ortsüblich hingenommen werden muss“, schreibt das Ministerium. Insofern gelte, „dass die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbegrenzung (...) mit den damit einhergehenden negativen Effekten von Fahrzeitverlusten und der Beeinträchtigung der Verkehrsfunktion der Bundesautobahn nicht gegeben sind.“

Betongleitwände sinnvoll

Zudem bestreitet das Ministerium, dass durch die Betongleitwände eine Erhöhung der Lärmbelastung eingetreten sei: „Die lärmmindernde Wirkung (...) wurde durch die Bundesanstalt für Straßenwesen wissenschaftlich geprüft und bestätigt.“ Zudem würden sie bei einem Unfall besser vor einem Durchbruch schützen und zudem nicht unterfahren werden können, was für Motorradfahrer einen erheblichen Schutz bedeute: „Ein Rückbau der Betongleitwände ist nicht vorgesehen.“

Unterstützung erhalten die Bürger dagegen aus der Politik. Nach dem Grünen Uli Sckerl (wir berichteten) bekundete am Freitag auch der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck Unverständnis über die Situation: „Dass eine Autobahnsanierung eine Verschlechterung der Lärmsituation nach sich zieht, kann nicht einfach so hingenommen werden“, schrieb er an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

