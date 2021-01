Wegen Corona kein öffentliches Gedenken

Von Konstantin Groß

Wegen der Corona-Pandemie wird der bundesweite Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus an diesem Mittwoch erstmals seit acht Jahren in Schriesheim nicht öffentlich begangen. Trotzdem kann der Schriesheimer NS-Opfer gedacht werden - individuell an der Kriegsopfergedenkstätte der Stadt oder an einem der „Stolpersteine“.

Am 27. Januar 1945 wurde

...