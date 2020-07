Wehr rückt zwei Mal aus

Gleich zwei Mal innerhalb von 24 Stunden musste die Schriesheimer Feuerwehr wegen Gasalarmen ausrücken. Das teilte Oliver Scherer, Kommandant der örtlichen Brandschützer, am Mittwoch mit. Der erste Alarm erreichte die Feuerwehr am Dienstag um 20.53 Uhr. Die Bewohner eines Hauses in der Bismarckstraße hatten in einem Nebengebäude einen Gasgeruch wahrgenommen. Bei Messungen vor Ort stellten die Feuerwehrleute eine geringe Gaskonzentration fest. Der Energieversorger entdeckte bei der anschließenden Prüfung eine undichte Stelle an einer Verschraubung der Gasleitung. Die Anlage wurde erst einmal außer Betrieb genommen.

Tunnel eine Stunde gesperrt

Zum zweiten Einsatz kam es am Mittwoch um 10.26 Uhr. Hier wurde die Feuerwehr in den Branichtunnel gerufen. Ein Autofahrer hatte während der Durchfahrt einen gasähnlichen Geruch im Tunnel festgestellt und den Notruf gewählt. Umgehend wurde der Tunnel für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehrleute stellten allerdings nichts Ungewöhnliches fest. Nach dem die Messungen abgeschlossen waren, wurde der Tunnel nach gut einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben. tge

