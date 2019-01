Weil Musik die Nationen verbinden kann

„Schriesheimer Köpfe“ nennt sich die Talkrunde, die der Partnerschaftsverein Schriesheim-Uzès alljährlich traditionell an seiner Neujahrsmatinee veranstaltet. Vorsitzende Claudia Ebert begrüßt dabei jeweils fünf Gäste aus einem Bereich des gesellschaftlichen Lebens, diesmal aus dem Gebiet der Kultur.

So die neue Leiterin der VHS, Sonja Althoff. Für ihre mit Sicherheit nicht ernst gemeinte Aussage, Schriesheim sei ein Stadtteil von Heidelberg, erntet sie natürlich aus dem Publikum Missfallen. Im selben Atemzug versichert sie jedoch, sich in Schriesheim sehr wohl zu fühlen.

„Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen gut verpackt Wissen zu vermitteln“, erläutert sie. Auf die Frage von Claudia Ebert Frage, ob sie Uzès kenne, muss sie passen. „Da musste ich erstmal auf der Landkarte suchen“, gibt sie zu. Ihr Lieblingsreiseziel seien nun mal die USA.

Ähnliches gilt für Katja Ewald, neue Lehrerin für Deutsch und Französisch am Kurpfalz-Gymnasium. Aus Erfurt stammend, hat sie in ihrer eigenen Schulzeit eher Kontakt nach Osteuropa, etwa nach Litauen. Nach der Wende nimmt sie an einem Jugendtag in Frankreich teil.

„Sprachen und besonders die französische haben mich schon seit der fünften Klasse fasziniert“, bekennt sie. Den Schüleraustausch mit Uzès erachtet sie als sehr wichtig. „Unsere Schule pflegt einen regelmäßigen Austausch der Zehntklässler mit Uzès“, berichtet sie. Ihr Lieblingsreiseziel ist Frankreich, so besucht sie im letzten Jahr Lothringen. Und ihr Lieblingsessen ist Chiche.

Konzert mit Chor von Uzès

Klaus Urban, Chef des Gesangvereins Liederkranz, schätzt als Urlaubsorte „eher die Regionen, in denen Deutsch gesprochen wird“, bekennt er. In Uzès war er zweimal, zuletzt beim Konzert seines Vereins mit einem örtlichen Chor.

„Das dortige Konzert war ein voller Erfolg“, berichtet er, „obwohl wir zu Beginn schon Zweifel gehabt haben, ob dort überhaupt volkstümliche Musik ankommt.“ Geplant ist daher ein weiteres derartiges Konzert zum 35. Geburtstag des Partnerschaftsvereins.

Jörg Dalmolin ist den Schriesheimern als Musiker in verschiedenen Bands und EDV-Spezialist ein Begriff. Doch kaum einer weiß, dass er Diplom-Physiker ist. „Für Physik als Studienfach habe ich mich entschieden, weil dieses Fach mir die meiste Freizeit für meine Leidenschaft geboten hat: Musik zu machen.“ Schon als Kind lernt er klassische Gitarre.

Zum ersten Mal in Uzès ist er im Rahmen der Band „Strahlemänner“, die auf dem Marktplatz ein Benefizkonzert zu Gunsten eines verunglückten Feuerwehrmanns gibt.

Lob für französische Küche

Die Reihe der Schriesheimer Köpfe schließt Jürgen Opfermann. Bereits als kleine Jungen seien sein Bruder und er in die Gastronomie hineingewachsen. „Mit sechs Jahren habe ich schon Bier gezapft“, erzählt der studierte Betriebswirt, der den elterlichen Betrieb übernommen und ihn weiter ausgebaut hat.

Opfermann beklagt die oft schlechte Qualität von Lebensmitteln in Supermärkten – im Gegensatz zu Frankreich: „Dort wird fast alles regional vermarktet.“ Überhaupt schätzt er die französische Küche, was Schriesheimer bestätigen können, die bei ihm das Event des Partnerschaftsvereins „Essen wie Gott in Frankreich“ genießen. Frankreich als Urlaubsland? Mit 16 Jahren besucht er in einer Jugendgruppe Paris.

Mit den „Heidelberg JazzMen“ endet der Neujahrsempfang.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019