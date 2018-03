Wein und Kabarett in der Weinscheuer

Anzeige

„Weine nicht, wenn die Reblaus lacht“. Das ist der Titel einer kabarettistischen Weinprobe mit Thomas Hartmann am heutigen Donnerstag, um 20 Uhr in Majers Weinscheuer. Seine kabarettistische Weinprobe wird in Blöcken á 25 Minuten gespielt und von vier Weinverkostungen unterbrochen. Ein humorvoller Spaziergang durch das Wein-ABC, ein genüsslicher Vortrag über Weinsensorik und eine nie endende Wahrheitssuche nach dem Sinn des Dreiklanges aus Wein, Weib und Gesang. Hartmann schaut den Winzern aufs Maul, hört dem Zecher im tiefen Keller zu, aber babbelt auch mit der Proseccolerche auf den Weinfesten der Nation. Eintritt: 19,50 Euro. red