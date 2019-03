Weinberg als grüne Oase

„Das Blütenwegfest kann kommen“, stellte Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern bei der Begutachtung der neu aufgestellten Informationstafel am Fuße des steilen Aufstiegs zum historischen Madonnenberg zufrieden fest. Er war an diesem sonnigen aber kalten Morgen gemeinsam mit Patrick Schmidt vom Bauamt, Stefanie Fey, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks, Jan Frings vom Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts Blühende Badische Bergstraße (ILEK) und Weinheims Pressesprecher Roland Kern zum Madonnenberg gekommen, um rechtzeitig vor dem Blütenwegfest am 14. April die neu gestaltete Informationstafel einzuweihen.

An der alten Informationstafel, aus den 1990er Jahren hatten Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen und die Schrift unlesbar gemacht. Sie wurde einst nach der Renaturierung aufgestellt und erzählte den Wanderern die Geschichte des historischen Madonnenbergs. Nun musste eine neue, inhaltlich aktualisierte Tafel angebracht werden. Für den Inhalt verantwortlich ist das ILEK-Regionalmanagement, für die bauliche Standfestigkeit sorgten die Arbeiter vom Bauhof.

Die Kosten liegen laut Höfer im dreistelligen Bereich, wobei die Stadt lediglich die Materialkosten übernommen habe. Vor Witterung ist die neue Tafel durch eine Überdachung geschützt. Außerdem steht sie auf stabilem Untergrund. Sie bietet den Wanderern umfangreiche Informationen über die Geschichte des Weinbergs. Alt-Bürgermeister Peter Riehl lag er sehr am Herzen. Er wollte hier wieder einen Weinberg unter den Segen der Gottesmutter stellen und gewann dafür schnell das Interesse des damaligen Landrats Jürgen Schütz, der mit ihm alle Widrigkeiten aus dem Weg räumte.

Die eingestürzten Trockenmauern wurden neu errichtet, der Weinberg nach historischen Vorbild mit der Rebsorte Riesling bestückt. Zu lesen ist auch, welche Bedeutung die günstigen klimatischen Verhältnisse für Flora und Fauna haben. So fühlen sich hier Schlingnatter, Mauereidechsen und auch die Pechnelke pudelwohl. Bilder zeigen die Vielfalt an Pflanzen, Sträuchern und Obstbäumen. Wenn am 14. April das Blütenwegfest gefeiert wird und die Wanderer sich auf den langen Weg zwischen Großsachsen und Dossenheim aufmachen, dann führt ihr Weg auch an dieser Infotafel vorbei. Hier können sie dann bei Apfelsaft, Wein und Secco und bei Gegrilltem vom heimischen Wild rasten. greg

