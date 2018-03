Weinberg bleibt, wie er ist

Anzeige

Erstmal bleibt alles so, wie es ist: Die vor zwei Jahren begonnenen Pläne für eine Rebflurneuordnung im Gewann „Mergel“ in Richtung Dossenheim sind gestoppt. Der Schriesheimer Gemeinderat zog in seiner jüngsten Sitzung überraschend einen Schlussstrich und stimmte einstimmig gegen den Verwaltungsvorschlag und damit für die Beendigung des Verfahrens. Bürgermeister Hansjörg Höfer enthielt sich.

Gegen das Projekt auf dem 65 Hektar großen Gebiet mit rund 700 Grundstücken hatte es bereits im Vorfeld Proteste von Naturschützern, Eigentümern und einigen Winzern gegeben. Die Stadt und das Amt für Flurneuordnung des Landes schlugen deshalb in der Januar-Sitzung des Gemeinderates – auch aufgrund der bereits investierten Summen – vor, das Projekt zunächst ruhen zu lassen. Hieraus würden sich für Schriesheim keine Nachteile ergeben, hieß es.

Diese Angabe bezweifelten die Stadträte im Januar und forderten weitere Gespräche und eine schriftliche Bestätigung. Laut Verwaltungsvorlage verweigerte die Behörde dies nun „aufgrund der vorhandenen Schriftverläufe.“ Christian Wolf, Fraktionssprecher der Grünen, sah sich bestätigt: „Das passt ins Bild. Es wurde uns verweigert, was wir wissen wollten.“ Daher sei man zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden und den Antrag zur Rebflurneuordnung zurückzuziehen.