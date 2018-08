Weindorf, Bierbrunnen und Suppenhof

Für den sprichwörtlichen Speis und Trank ist beim Kerwe-Straßenfest bestens gesorgt – und zwar in großer Auswahl.

Für die Getränke gibt es ja, wie der Name schon sagt, ein eigenes Weindorf, in dem sich die Winzer präsentieren. Wer Bier will, ist am Kraftbrunnen des KSV oder im Bierdorf im Oberen Schulhof richtig. Legendär ist auch die Bar der Handballer des Turnvereins.

Die Speisekarte wiederum reicht weit über Bratwurst und Steaks hinaus. Im Baguettehäusel gibt es diese namensgebende duftende Speise.

Unter den Angeboten der Vereine ragt jenes der Angler heraus: Sie servieren – na, was wohl? – Fischspezialitäten: knusprige Backfische, Seelachs und Zanderfilet. Freunde deftiger Küche kommen bei der Lyra auf ihre Kosten.

Nach zwei Jahren Pause ist der Suppentreff zurück, zwar mit einem anderen Namen – er heißt jetzt Suppenhof –, an einem neuen Ort (in der Heidelberger Straße) und unter neuer Regie: Im geräumigen Hof der Schreinerei von Marc Hartmann, Abteilungsleiter Ringen beim KSV, aus dessen Reihen 40 Aktive helfend mithelfen.

Hier können 150 Suppenliebhaber Platz finden. Auf der Karte stehen: klare Fleischbrühe mit hausgemachten Markklößchen, Maultaschensuppe, Kartoffelsuppe mit Dampfnudel oder Zwetschgenkuchen, feurige Gulaschsuppe und Tomatencremesuppe. Zusätzlich am Sonntag: „Worschdsupp mit Rimmel“.

Waffeln gibt es beim Jugendrotkreuz, beim Partnerschaftsverein Traubenkern-Öl und Knoblauch aus Uzès. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.08.2018