Weingenuss mit Abstand

Der Obsthof Spieß im Schriesheimer Aussiedlerhof 13 ist Schauplatz einer Open Air-Weinprobe der Winzergenossenschaft (WG) am Mittwoch, 10. Juni, um 18 Uhr, einen Tag vor Fronleichnam. „Wir wagen einen ersten kleinen Schritt in eine neue Normalität“, erklärt WG-Geschäftsführer Harald Weiß, der mit dem WG-Vorstandsvorsitzenden Karlheinz Spieß als Hausherr auch die Schriesheimer Weinhoheiten zu ihrem ersten Auftritt seit dem Mathaisemarkt erwartet.

Corona-bedingt maximal 40 Personen verkosten mit Sicherheitsabstand nach einem Glas „SchrieSecco“ jeweils sechs verschiedene Weine. Der ebenso „informative wie genussvolle und freudige Abend“ soll auch bei Regen stattfinden, dann jedoch unter Dach.

Karten für die Weinprobe einschließlich zwei Brötchen und Mineralwasser gibt es im Weinverkaufsladen zu je 18 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon 06203/615 60 oder per E-Mail an mail@wg-schriesheim.de. Um die vorgeschriebene Gästeliste zu erstellen, werden Name und Telefonnummer benötigt.

Karten sollen vorab im WG-Weinverkaufsladen, Heidelberger Straße 3, zu den neuen Öffnungszeiten abgeholt werden, also montags bis freitags 9 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020