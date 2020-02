Weinheimer Gut Raffl gewinnt Weinprämierung

Gewinner des Ehrenpreises und damit Sieger der traditionellen Mathaisemarkt-Weinprämierung 2020 für die Badische Bergstraße ist das Weinheimer Weingut Raffl. Dies teilte Isabel Klute, stellvertretende Leiterin des Schriesheimer Ordnungsamtes und bei der Stadt für diesen wichtigen Wettbewerb zuständig, am Mittwochabend dem „MM“ mit.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Winzergenossenschaft Schriesheim sowie die Schriesheimer Weingüter Georg Bielig und Max Jäck. Bei den Teilnehmern der Hessischen Bergstraße holte das Heppenheimer Weingut Freiberger den Ehrenpreis, gefolgt von den Bergsträßer Winzern und dem Weingut Amthor, beide ebenfalls aus Heppenheim.

„Insgesamt war die Jury in diesem Jahr mit den angestellten Weinen sehr zufrieden“, berichtet Isabel Klute: „Die Verteilung der Preise war teilweise ein knappes Rennen“, erläutert die stellvertretende Ordnungsamts-Leiterin dem „MM“.

Die Siegerehrung mit Übergabe der von der Volksbank gestifteten Pokale erfolgt durch Bürgermeister und Weinhoheiten am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr – natürlich im Historischen Zehntkeller. Die 1925 gegründete Mathaisemarkt-Weinprämierung ist eine der ältesten Bestandteile im Programm des großen Festes.

Erfahrene Juroren und neue Gäste

Bewertet wurden diesmal 50 Weine, und zwar von einem eingespielten Team erfahrener Experten aus Behörden und Verbänden: Elisabeth Voigt (Regierungspräsidium Karlsruhe, Sachgebiet Weinbau), Reinhard Vogel (Vorgänger von Voigt, im Ruhestand), Tim Ochßner (Landwirtschaftsamt Karlsruhe) und Heinrich Hillenbrand (Weinbauverband Hessische Bergstraße). Auch Landrat Stefan Dallinger und die amtierende Deutsche Weinprinzessin Carolin Hillenbrand nahmen – allerdings außer Konkurrenz – teil. Bürgermeister Hansjörg Höfer, der sonst – ebenfalls außer Konkurrenz – stets dabei ist, war wegen eines wichtigen Termins diesmal verhindert.

Eingespielt ist auch das Prozedere der Prüfung: Aus Flaschen mit „Krawatten“ aus Pappe – damit das Etikett nicht zu erkennen ist – wird den Juroren von Kirstin Fontius und Wolfgang Ehrhard eingeschenkt.

Jeder der Prüfer nimmt einen kleinen Schluck – in einer Lautstärke, die daheim zu Tisch als nicht schicklich gelten würde, hier aber notwendig ist. Mit der Zunge zieht der Juror nämlich Sauerstoff ein, damit die Geschmacksstoffe besser spürbar werden – so die Erklärung für das „Schlürfen“ (ja, so heißt das wirklich offiziell im Fachjargon). Sorgsam abwägend, geben die Juroren ihre Bewertung ab, die von Isabel Klute notiert und zu einer Durchschnittsnote errechnet wird.

Danach wird der Rebensaft nicht etwa geschluckt – bei 50 angestellten Weinen wäre das auch etwas viel. Er wird vielmehr in bunte Plastikeimer gespuckt, die zu diesem Zweck unter dem Tisch platziert sind. Der überschüssige Wein landet in anderen Eimern. Feixte Landrat Dallinger: „Eine ganz besondere Cuvée!“

