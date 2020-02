Weinprobe am Mathaisemarkt-Mittwoch

Die Überraschung kommt gegen Ende. Getragen von der weinseligen Stimmung des Abends, macht Hansjörg Höfer eine Ankündigung: „Ich bin dafür, dass wir hier am Mathaisemarkt-Mittwoch künftig eine Weinprobe machen, bei der alle Winzer ihre Weine vorstellen können“, sagt der Bürgermeister – und sorgt damit für einen Knaller. Denn der Zehntkeller ist das Domizil der Winzergenossenschaft, in dem die Konkurrenz der privaten Winzer bislang – mit Ausnahme dieses Anlasses – nicht ausschenkt. Gesprächsstoff genug für den Rest dieses Abends.

Daran ist jedoch noch nicht zu denken, als Hausherr Harald Weiss, Geschäftsführer der WG, deren gute Tropfen vorstellt – den Schriesecco, der zur Begrüßung ausgeschenkt wird, sowie einen Pinot Noir Blanc de Noirs – „ein trockener Wein zu vielen Gelegenheiten, sowohl zum Essen als auch in fröhlicher Runde“.

Wilhelm Müller präsentiert seinen Schwarzriesling Rosé, „ein Jungfernwein aus dem zweiten Standjahr“, während Johannes Teutsch „aus dem Norden Schriesheims“ einen Spätburgunder Rosé dabei hat. Den Wein von Christiane Majer stellt Friedrich Ewald, Ehrenvorsitzender der Genossenschaft, sachkundig vor: eine Cuvée des Namens „Liaison Blanche“ aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc.

Max Jäcks Riesling, im Eichenfass gereift, stammt von der Steinschleife, „die locker als Steilhang durchgeht“, und nah am Wald liegt, was angesichts der Hitze auch willkommen ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Kernig, aber liebeswert, wie die Schriesheimer.“ Zum Weinbau in Schriesheim gehört mittlerweile aber auch der Ladenburger Rosenhof. Für Matthias Schmidt stellt Georg Kippenhan dessen trockenen Merlot vor – mit einfachen Worten: „Es macht Spaß, ihn zu trinken.“

Den Schlusspunkt setzt in bewährter Weise Georg Bielig; er präsentiert einen trockenen Roten mit dem von Jugendgemeinderat Kilian Wachter geprägten Namen „Schriesheimer L²“, bekennt sich darüber hinaus aber auch stets zur Tradition: „Ich bin stolz uff Schriese!“

Festwirtin Ilona Böhm sorgt bestens für die Verpflegung: „Das Zelt steht schon. Wenn‘s nach mir geht, könnten wir morgen loslegen.“ -tin

