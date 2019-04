Weiter kein „Stadtradeln“

Die Stadt Schriesheim beteiligt sich auch in Zukunft nicht an der regionalen Aktion „Stadtradeln“. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. „Wir haben auch diesmal entschieden, dass wir nicht daran teilnehmen wollen“, erklärte Bürgermeister Höfer.

Der Rathaus-Chef beschied damit eine Anfrage von Fadime Tuncer (Grüne), die sich für die Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ aussprach. Immer mehr Gemeinden im Umland würden mitmachen, warb sie für die Veranstaltung.

Doch Bürgermeister Höfer blieb bei seiner Ablehnung: „Es gibt mittlerweile so viele Veranstaltungen, dass wir bald jemanden bräuchten, der nur diese Aktionen betreuen würde.“ Sofern sich aber ein Verein für die Teilnahme stark machen würde, könne dieser von der Stadt unterstützt werden. stk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019