Weiterhin ein Weinfest?

Am Wochenende geht der Mathaisemarkt in Schriesheim zu Ende. Auch wenn noch zwei Festtage verbleiben, kann bereits eine erste Bilanz gezogen werden.

Dazu muss man sich erinnern, dass im Vorfeld mehrere Probleme auftraten: Das Traditionsweingut Wehweck blieb der Vorstellung der Mathaisemarkt-Weine und der Weinhoheiten fern, weil ihm die genehmigte Öffnungszeit seines Imbissstandes unzureichend erschien; Winzer und Bund der Selbstständigen, zwei Hauptstützen des Festes, verkrachten sich wegen des Standes für das Weinvertriebsunternehmen Pallhuber aus der Pfalz im BdS-Gewerbezelt; für die Mittelstandskundgebung war mit dem Europaabgeordneten Dani-el Caspary ein kaum bekannter Redner angesagt; und punktgenau zur Eröffnung kamen dann auch noch Schnee und Eis dazu.

Doch so schnell wie diese schmolzen, so schnell verflüchtigten sich auch die meisten der genannten Probleme: Die Mittelstandskundgebung war wider Erwarten gut besucht und auch, was die Festrede betraf, eine der besseren; der Konflikt zwischen Winzern und BdS wiederum be-lastete die Gewerbeschau nicht, führte allenfalls dazu, dass der Stand der Firma Pallhuber eine Aufmerksamkeit auf sich zog, die er sonst niemals erreicht hätte.