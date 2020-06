Welle der Absagen hält an

Freitag, 7.27 Uhr. Was seit Wochen diskutiert und am Mittwochabend entschieden wurde, danach gerüchteweise bereits durchsickerte, das wurde nun offiziell bestätigt: „Das Schriesheimer Straßenfest fällt dieses Jahr aus“ – so die Überschrift der Presseerklärung der Weinstadt zu Schriesheims zweitgrößter Veranstaltung am ersten September-Wochenende. Das Schicksal des für das Wochenende danach geplanten Ladenburger Altstadtfestes entscheidet sich in der kommenden Woche.

Bereits seit März leert sich coronabedingt der Veranstaltungskalender der Region total. Beginnend mit dem zweiten Wochenende des Mathaisemarktes, wurden reihenweise Feste und andere Events abgesagt – von der Kerwe des Schriesheimer Ortsteils Altenbach im Mai bis zum Ladenburger Musikfestival am Fluss im August. Die Landesregierung hatte alle Großveranstaltungen bis 31. August verboten.

Im Laufe der Zeit jedoch traten jene Veranstaltungen in den Blick, die für die Zeit nach dem 1. September angesetzt sind. Einen unübersehbaren Fingerzeig lieferte die Entscheidung der Karnevalsvereine in ihrer Hochburg Mannheim, für ihre bis zum 17. Februar dauerende Fasnachtskampagne 2020/21 auf alle Veranstaltungen im Saale zu verzichten. Vielen schien nun klar: Damit wären Menschenansammlungen auch auf den Straßen nach dem 31. August wohl eher unrealistisch.

Fehlende Planungssicherheit

In Schriesheim stand dabei das Straßenfest im Mittelpunkt der Diskussion, für den traditionellen Zeitpunkt am ersten September-Wochenende vorgesehen, damit also eine Woche nach der aktuellen Verbotsfrist. Doch das machte die Sache keineswegs einfacher, denn niemand weiß, was danach kommt. Und eine Großveranstaltung mit Musikprogramm lässt sich eben nicht innerhalb einer Woche auf die Beine stellen.

„Aufgrund der bestehenden Corona-Regelungen und fehlender Planungssicherheit sowie der Verantwortung gegenüber allen Beteiligten musste nun eine endgültige Entscheidung getroffen werden“, erläutert Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Am Mittwochabend kamen die an diesem Fest Beteiligten vertraulich zusammen. „Es herrschte eine große Einmütigkeit für eine Absage“, berichtet Achim Weitz, der Chef des für diese Veranstaltung zuständigen Ordnungsamtes, im Gespräch mit dem „MM“: „Ganz im Gegenteil: Die meisten haben sich eher gewundert, warum wir uns so schwer tun.“

Im Vorfeld hatte die Schriesheimer Stadtverwaltung jedoch den langen Entscheidungsprozess stets damit begründet, sich mit Ladenburg abstimmen zu wollen. Dessen Altstadtfest beginnt traditionell eine Woche nach dem Straßenfest. „Wir haben uns zwar mit ihnen ausgetauscht“, berichtet Weitz: „Aber die Entscheidung zur Absage unseres Straßenfestes erfolgte unabhängig davon.“ Dies wird durch die Informationen aus der Römerstadt bestätigt. „Seitens der Stadt Ladenburg werden wir in der kommenden Woche eine Entscheidung bekanntgeben, ob das Altstadtfest abgesagt wird“, betont deren Bürgermeister Stefan Schmutz: „Wir setzen diesbezüglich noch auf eine Rückmeldung aus Stuttgart, ob beziehungsweise unter welchen Auflagen Großveranstaltungen nach dem 31. August möglich sein können.“

In Schriesheim sind die Folgen für die Betroffenen offenkundig: „Trotz der Absage soll den Vereinen, Gastronomen und Winzern, auch über das Straßenfest-Wochenende hinaus, die Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen der dann geltenden coronabedingten Rahmenbedingungen kleinere Veranstaltungen zu organisieren“, verspricht Höfer: „Hierbei wird die Stadt unterstützend zur Seite stehen.“

Dass ein „Straßenfest light“ oder anderer Ersatz keineswegs einfach sind, zeigt das Schicksal anderer Veranstaltungen: Die Weinwanderung des Verkehrsvereins, für Ende September geplant, wird laut Vorstand nicht stattfinden. Die Idee, einzelne Winzer könnten ihre Stände doch aufstellen, wird, so Ordnungsamtschef Weitz, „wohl nicht umgesetzt.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020