Wem gehört das Mountainbike?

Der Eigentümer dieses Fahrrads kann sich bei der Polizei melden. © Polizei

Die Polizei in Schriesheim sucht derzeit den Eigentümer eines grünen Mountainbikes der Marke Bulls. Wie ein Sprecher gestern mitteilte, meldete sich am Montag ein Mann beim Revier in Weinheim und teilte mit, dass er sein gestohlenes Fahrrad am OEG-Bahnhof Schriesheim wieder aufgefunden habe. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass sein Rad allerdings mit einem weiteren grünen Mountainbike (Bild) zusammengeschlossen war. Dieses Zweirad der Marke Bulls hat eine 18-Gang-Kettenschaltung sowie 26 Zoll und befindet sich zwischenzeitlich beim Polizeiposten in Schriesheim. Der rechtmäßige Eigentümer dieses Rades wird gebeten, sich unter Telefon 06203/61301, zu melden. red/agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018