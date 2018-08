„Wenn das Gerüst schon mal steht“

Ein ungutes Gefühl im Gremium war durchaus vorhanden, am Ende war es jedoch nur einer, der Freie Wähler Bernd Hegmann, der sichtlich verärgert dagegen stimmte: Zwei Mal legte die Verwaltung dem Technischen Ausschuss zur Genehmigung Sanierungsmaßnahmen in Höhe von jeweils mehreren Zehntausend Euro vor, die bereits voll im Gange sind.

Der erste Fall: Umbauarbeiten im Kurpfalz-Bildungszentrum – nicht die großen, millionenschweren im Gymnasium, über die seit Wochen heftig gestritten wird, sondern kleinere in der Grundschule. Dabei wird das Foyer so umgestaltet, dass das nahe Lehrerzimmer erweitert wird und ein Büro für die Schulsozialarbeit entstehen kann. Zudem sollen die großen, schweren Türen am Eingang, die gerade den Grundschülern große Probleme bereitet haben, verschwinden und eine Neugestaltung aus Aluminium und Glas erfolgen.

Nur ein Angebot eingeholt

Die Auftragsvergabe war gar nicht so einfach. Da die Arbeiten möglichst noch in den Ferien erledigt werden sollen und auf Grund der Urlaubszeit kaum Firmen zur Verfügung stehen, wurde nur ein Angebot von einer örtlichen Firma (Gassert) eingeholt. An diese sollte nun der Auftrag für die Arbeiten zum Preis von rund 95 000 Euro vergeben werden.

„Ich hätte mir zumindest ein zweites Angebot gewünscht“, betonte Bernd Hegmann angesichts dieser Auftragssumme. Aus diesem Grunde und, „weil es mir widerstrebt, erst im Nachhinein zustimmen zu sollen“, votierte er als einziger dagegen.

Der Rest seiner Fraktion und die Sprecher der anderen Parteien sahen darin kein Problem. Im Gegenteil: „Die Maßnahme ist ein Zeichen an alle“, argumentierte SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny unter Anspielung auf die zurückliegende heftige Diskussion um die Generalsanierung im Bildungszentrum, „dass eben nicht nur im Gymnasium etwas gemacht werden soll, sondern auch in den anderen Schularten.“

Der zweite Fall: Im Kindergarten in Altenbach gibt es seit vielen Jahren Probleme mit der Dichtigkeit des Daches, wie Bürgermeister Hansjörg Höfer erläuterte. Als der betreffende Teil des Daches entfernt wurde, entdeckte man, dass auch die anderen schadhaft waren. „Wir haben bereits angefangen, damit wir bis zum Ende der Ferien auch fertig sind“, begründete Höfer den nachträglichen Antrag auf 79 000 Euro für den örtlichen Zimmereibetrieb Georg Grüber.

„Ich finde es richtig, dass man das erledigt, wenn das Gerüst schon mal steht“, unterstützte Grünen-Stadtrat Wolfgang Fremgen: „Das ist ein typischer Fall, der bei einer Gebäudesanierung passieren kann.“ Sebastian Cuny argumentierte ähnlich: „Das ist auch bei einem privaten Haus so.“

Kritik von der CDU

Die CDU stimmte zwar ebenfalls zu, äußerte aber auch Kritik. „Man hat nicht alles angeguckt und wollte Flickschusterei machen“, formuliert Fraktionschef Michael Mittelstädt: „Das ist das, was wir meinen, wenn wir eine gescheite Planung im Vorfeld von Bauprojekten fordern.“

Noch deutlicher wurde erneut Bernd Hegmann: „Die Probleme im Altenbacher Kindergarten sind doch seit Jahren bekannt“, kritisierte er: „Und jetzt kommt das Totschlagargument der Zeitnot.“ Insofern stimmte er auch hierbei mit Nein.

Bei einem anderen Fall läuft es bereits anders: Am Ende der Sitzung kündigte Bürgermeister Höfer an, dass das 20-KV-Kabel im Schulzentrum außerplanmäßig erneuert werden muss. Kosten: 120 000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018