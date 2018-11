Wenn es dunkel wird unterm Baum

„Genießen mit allen Sinnen“, ist das Motto, das Christiane Majer für den Weihnachtsmarkt in ihrer Weinscheuer ausgegeben hat. Schon vor der Tür wird der Geruchssinn durch belgische Waffeln und „Pulled-Pork-Burger“ gekitzelt. Drinnen gibt es ein Näschen voll Tannenduft, das von den vielen Adventskränzen und Gestecken kommt; es gibt sie mit Zapfen und Kerzen in Blau oder Grün, und bei der Gruppe um Esther Molitor kann man sich seinen Adventsschmuck sogar frisch und nach eigenen Wünschen binden lassen.

„Gehen Sie besser ein paar Schritte zurück“, fordert der Glasbläser ein paar Schritte weiter das Publikum auf, und schon entsteht in seiner mobilen Werkstatt eine filigrane Kugel, gefüllt mit einem Gespinst aus feinen, transparenten Fäden.

Kreative Angebote

In der Nachbarschaft bietet Andrea Koch von den Edinger Landfrauen mit ihren prämiierten Likören etwas für den Geschmackssinn an, gegenüber findet man gefilzte Mützen, Schals und Handschuhe, Geschenkideen aus Papier, witzige Türschilder von „Peppilello“, Lavendelöl und originelles Recycling wie die „Krawatten-Ketten“: Jede Menge fürs Auge also, ebenso wie die Angebote von Porzellan-Künstlerin Teresa Keller-Janka, der man über die Schulter gucken kann, während sie eine zarte Fee auf einen Teller malt.

Zum 20. Mal veranstaltet Majer jetzt ihren Weihnachtsmarkt, nach wie vor legt sie Wert auf Handwerk und Regionales, auf Vertrautes und immer wieder Neues; allerdings hat sie neben den 24 Ständen noch ein Angebot in petto, bei dem einer der Sinne bewusst ausgespart wird: Zu jeder vollen Stunde gibt es „Weihnachtliche Erzählungen im Dunklen“, zu denen Interessierte ins Kellergewölbe gebeten werden; hinterm dicken Filzvorhang herrscht absolute Finsternis. „Halten Sie sich gegenseitig an den Schultern fest“, werden die Gäste aufgefordert, und wie beim „Zugfahren“ im Kindergarten geht es hinein ins Schwarze, sicher geführt von Isabell Pfeufer und Norman Wiegand, die blind sind und eine sichere Führung anbieten.

Ungewohnter Verzicht aufs Sehen

„Erleben Sie mal bewusst, wie das ist, wenn das Auge als unser oberflächlichstes Sinnesorgan nicht dabei ist“, hat Majer zuvor aufgefordert. Und in der Tat ist der Zustand gewöhnungsbedürftig, weil jede Orientierung im Raum fehlt.

Schon das Hinsetzen gestaltet sich schwieriger als gedacht: Wo ist der Stuhl? Vertraut ist aber die Weihnachtsgeschichte von Astrid Lindgren, in die Pfeufers angenehme Stimme versetzt: In „Weihnachten auf Katthult“ lädt Michel die Armen zu sich nach Hause und zur Schlittenfahrt ein, während die böse Aufseherin in die Wolfsfalle tappt.

Nach einer zweiten Geschichte begleitet Wiegand die Gruppe auf dem E-Piano – wo kam denn das jetzt her? – zu einem Weihnachtslied, am Ende also noch einem Erlebnis für die Ohren. Zum dritten Mal bieten die beiden Heidelberger dieses ungewöhnliche Erlebnis jetzt an, und ihre Zuhörer sind begeistert.

Übrigens: Wer mehr von dieser Atmosphäre haben will: Man kann im Dunklen auch Krimi-Geschichten zu Wein und Käse genießen – die nächste am 17. Januar.

