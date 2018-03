Wenn Höfer Hof hält, kommt die Region

Anzeige

Neulinge dürfen küssen

Zum geselligen Teil geht es über die Talstraße in den Zehntkeller, „die Wohnstube unserer Hoheiten“, wie Höfer formuliert. Der Weg führt durch das Spalier der Schulkinder, die das Schriesemer Lied mit einer eigenen Strophe über ihre Schule bereichern. „Vor zehn Jahren haben wir drei an dieser Stelle noch selbst gewunken“, sagt Weinkönigin Sophie auch für ihre Prinzessinnen.

Die Weinhoheiten aus Schriesheim und ihre Amtskolleginnen aus Lützelsachsen und Hemsbach stehen im Mittelpunkt des Rituals an dieser Stelle: Amtsträger, die neu auf ihrem Posten und damit erstmals hier dabei sind, dürfen sie küssen.

Das betrifft Dieter Hoffert, seit Oktober Chef aller Polizeireviere im Polizeipräsidium Schriesheim. „Ich kenne Schriesheim gut“, berichtet er unter Verweis auf seine Zeit als Schutzmann in Heidelberg, in der er wegen der damals geltenden Residenzpflicht fünf Jahre in Schriesheim wohnt. Und er weiß, wie man den Schriesheimern schmeichelt: „Wenn ich gefragt werde, wie Schriesemer Wein ist, dann sag‘ ich: Ich sage gar nix – ich trink ihn lieber!“

Neuling ist auch Stefan Schmutz, seit April 2017 nach eigener Aussage „stolzer Nachfolger“ von Rainer Ziegler als Ladenburgs Bürgermeister. Mit dem Zehntkeller hat er gerade Erfahrungen gemacht: „Ich wollte meiner Frau ein Foto von unserem zweiten Frühstück eben schicken, aber hier hat man keinen Empfang.“

Ebenfalls neu ist Christoph Oeldorf, Bürgermeister von Wilhemsfeld und von Höfer daher als „Odenwälder“ vorgestellt. „Mit dieser Bezeichnung komm‘ ich immer noch nicht klar“, bekennt er: „Ich bin gebürtiger Leutershausener und in Schriesheim zur Schule gegangen“, berichtet er: „Und als solcher habe ich schon die eine oder andere Erfahrung mit dem Mathaisemarkt gemacht“, sagt er vieldeutig. Was er damit meint, ergänzt Höfer: „Er hat ihn vor wenigen Stunden verlassen.“

Eine Lösung für das Küssen gibt es auch, wenn es sich beim Neuling um eine Frau handelt: „Dann muss sie mit mir Vorlieb nehmen“, tröstet Höfer. Das gilt für die ranghöchste Besucherin, die neue Landtagsabgeordnete Julia Philippi. „Wir kennen uns schon lange und sind uns sehr vertraut“, berichtet Höfer und erntet vielstimmiges „Oho!“ und Lacher.

Vom Bürgermeister geküsst wird auch Lisa Hartmann, im Oktober in Schriesheims Gemeinderat nachgerückt, aber schon lange beim Schlepperfahren engagiert. „Du trägst Deinen Teil zum Gelingen des Mathaisemarktes bei“, lobt Höfer.

Erstmals dabei ist auch der neue evangelische Pfarrer Kieren Jäschke. „Ich wohne ja im Epizentrum des Mathaisemarktes“, formuliert er unter Hinweis auf das Pfarrhaus: „Meine Kinder lieben es.“ Weitere Neulinge sind Sarah Strohhäcker, Ko-Leiterin des Mehrgenerationenhauses „mittendrin“, und der Ursenbacher Ortschaftsrat Bernd Trotte.

Zum Thema Empfang der Ehrengäste auf dem Mathaisemarkt