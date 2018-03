Werkzeug von Obsthof gestohlen

Anzeige

Werkzeug im Wert von mehr als 5000 Euro haben unbekannte Täter aus einer Werkstatthalle eines Obsthofs in Schriesheim gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, nahmen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag etwa 15 neuwertige Gerätschaften der Marken Bosch, Stihl sowie Dewalt mit. Darunter befanden sich unter anderem ein Stemmhammer, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Die Täter hatten die Zugangstüre zur Halle brachial aufgewuchtet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen beim Aussiedlerhof gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Arbeitsgeräte geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/100 30, zu kontaktieren. pol/agö