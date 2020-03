2020 – das ist auch das Jahr, in dem die Winzergenossenschaft Schriesheim ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass spendierte sie für die Holzgarnituren in dem von ihr bewirtschafteten Zehntkeller bequeme Sitzkissen. „Frei nach dem Motto: Kissen statt Küssen“, feixte CDU-Stadtrat Frank Spingel.

Das Coronavirus hatte nämlich Folgen sogar für diese überschaubare Runde, die sich zum geselligen Teil des Behördentages in der guten Stube Schriesheims einfand. Denn der Brauch, wonach die erstmals zu diesem Anlass anwesenden Gäste von allen Weinhoheiten geküsst werden – und das sind normalerweise ein Dutzend – fiel in diesem Jahr aus gegebenem Anlass natürlich aus.

Doch es gab auch Zuspruch, und das von höchster Stelle. „Es ist ermutigend, dass in Zeiten, wo wir überall von Absagen hören, noch gefeiert werden kann“, betonte Regierungspräsidentin Sylvia Felder; für sie war es zugleich der erste Schriesheim-Besuch in ihrer einjährigen Amtszeit. Beeindruckt zeigte sie sich vom Zehntkeller: „Das ist ja ein wahrer Schatz, den Sie verwalten dürfen.“

Zu den Neulingen zählt Marcus Zeitler (CDU), der zwar als Bürgermeister von Schönau schon zwölf Mal dabei war, aber als OB von Hockenheim jetzt seine Premiere feierte. Doch am Sonntag war er auch schon bei der Box-Matinee: „Da haben Männer am Weltfrauentag eines auf die Mütze bekommen.“

Ebenfalls erstmals dabei war David Faulhaber (CDU), Rathauschef in Dossenheim. Wie bei den Vorgängern üblich, setzte er das humorvolle verbale Fingerhakeln mit der Nachbarstadt fort: „Als ich in Dossenheim losgefahren bin, schien noch die Sonne.“ Dann wieder im Ernst Ermutigung für den Amtskollegen Höfer: „In den letzten Tagen habe ich viel an Dich gedacht“, versicherte er: „Wie man‘s macht, ist‘s falsch.“

Ein Mathaisemarkt-Veteran ist der neue Hirschberger Bürgermeister Ralf Gänshirt. „Ich bin ein Kind der Region, ging ja in Schriesheim zur Schule.“ Apropos: Für deren Sanierung kann er sich durchaus einen „regionalen Konsens“ vorstellen. Da klatschte SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny kräftig in die Hände. Auch seine neuen Kolleginnen Lissy Breitenreicher (BgS), Ulrike von Eicke (FDP) und Christiane Haase (CDU) wurden erstmals hier begrüßt.

Premiere in dieser Funktion hatte auch Bernhard Zinke, stellvertretender Ressortleiter „Mannheim und die Region“ beim „MM“. Weinbau und Hoheiten sind ihm jedoch bestens vertraut, berichtete er doch viele Jahre lang von der Hessischen Bergstraße. „Doch auch den Mathaisemarkt kenne ich natürlich“, versicherte Zinke – von vielen privaten Besuchen und der umfangreichen Berichterstattung des „MM“. -tin

