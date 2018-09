Willkommen für Robben, Löwen und Mäuse

Schriesheim.„Lesen, Rechnen, Schreiben, das ist ganz easy“, so lautete die Botschaft der Zweitklässler der Kurpfalzgrundschule an die 59 Neuzugänge in der voll besetzten Mehrzweckhalle. Und dies wurde mit Spiel, Singen und Tanzen den Schulanfängern vermittelt. „Seid ihr bereit, mit den anderen zu wachsen und zu lernen?“, fragte die Schulleiterin Sabine Grimm die Jüngsten und versprach: „Ihr werdet viel Spaß haben.“ Brauch sei es, dass die Klassen Namen von Tieren tragen. So werde es in diesem Schuljahr eine Seerobben-, eine Löwen- und eine Mausklasse geben. Sie stellte auch das Lehrerkollegium vor und informierte, dass seit diesem Jahr die Schule auch eine Inklusionsschule wurde. Ein „Willkommen“ gab es auch vom stellvertretenden Schulleiter Sascha Barenbruch. Nach der Feierstunde in der Mehrzweckhalle ging es mit den Klassenlehrern zur ersten Schnupperschulstunde. Die Eltern hatten währenddessen die Gelegenheit, sich bei Sekt über die Arbeit des Fördervereins zu informieren. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018