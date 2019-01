Wintereinbruch im Odenwald

Starker Schneefall hat am Montag die Menschen im vorderen Odenwald überrascht und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Wilhelmsfeld fielen bis zum Nachmittag 20 Zentimeter Neuschnee, überall schaufelten die Anwohner Gehwege und Autos frei. Auf der L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld hing am Nachmittag ein Lkw an der Steigung fest. In Wilhelmsfeld rutschte ein Fiat in eine Böschung, wie die Polizei bestätigte. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, die Räumfahrzeuge waren im Einsatz.

Im Schriesheimer Ortsteil Altenbach waren Nebenstrecken wie der Birkenweg bald gefährlich glatt, dort ging am Nachmittag für einen Kleintransporter nichts mehr; das Fahrzeug kam weder im Vorwärts- noch im Rückwärtsgang den Berg hinauf. Für Pendler wurde schließlich auch der Weg auf den Landstraßen zum Abenteuer, im Schneckentempo tasteten sich die Fahrer die Strecke nach Schriesheim herunter, manche Autodächer trugen schon mächtige Schneemützen.

Auf dem Weg in die Ebene wirkte die Schneefallgrenze wie mit dem Lineal gezogen: Knapp oberhalb des Schriesheimer Waldschwimmbads ging der Regen in Schnee über. In der Kernstadt blieb das Thermometer lange über Null.

