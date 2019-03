Winzer freuen sich über Gold

Der 2015er Schriesheimer Rittersberg Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken im Barrique gereift aus der Exclusiv-Serie wurde jetzt bei der 23. Berliner Wein Trophy mit „Berliner Gold“ ausgezeichnet. Wie die Winzergenossenschaft (WG) weiter mitteilt, dekorieren nun drei Goldmedaillen die elegante Flasche: Goldmedaille des Badischen Weinbauverbandes, 4 Sterne Gold Degustation Sélection und „Berliner Gold“.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2004 ist die Berliner Wein Trophy zu Deutschlands bedeutendster internationaler Weinverkostung herangewachsen. Die internationale Expertenjury stellt im Hotel am Borsigturm in Berlin-Tegel über 7000 erlesene Weine auf die Probe und vergibt ihre Punkte. Am vierten Tag werden die begehrten Medaillen vergeben: Berliner Silber, Berliner Gold und Großes Berliner Gold. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019