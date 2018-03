Winzergenossenschaft gewinnt Weinprämierung

Anzeige

Die Siegerehrung mit Übergabe der von der Volksbank Kurpfalz gestifteten Pokale erfolgt durch Bürgermeister und Weinhoheiten am Mittwoch, 7. März, 19 Uhr – natürlich im Historischen Zehntkeller.

Die 1925 gegründete Mathaisemarkt-Weinprämierung ist eine der ältesten Bestandteile im Programm des großen Festes. Organisatorisch abgewickelt wird sie vom Ordnungsamt der Stadt Schriesheim.

Allerdings schwankt die Zahl ihrer Teilnehmer von Jahr zu Jahr teilweise erheblich. Ursache für eine Nicht-Teilnahme ist oftmals eine für ein Weingut eigentlich positive Tatsache: Der Jahrgang ist „ausverkauft“. Voraussetzung dafür, einen Wein bei dieser Prämierung anstellen zu können, ist nämlich, dass von dieser Sorte noch eine bestimmte größere Menge vorhanden ist.

Bewertet wurden die – diesmal 54 – angestellten Weine von einem eingespielten Team erfahrener Wein-Experten aus Behörden und Verbänden, diesmal Elisabeth Voigt, Reinhard Vogel und Heinrich Hillenbrand. Auch Bürgermeister Höfer nimmt – allerdings außer Konkurrenz – stets an dieser Verkostung teil.

Eingespielt ist auch das Prozedere der Prüfung: Aus Flaschen mit „Krawatten“ aus Pappe – damit das Etikett nicht zu erkennen ist – wird den Juroren eingeschenkt. Jeder der Prüfer nimmt einen kleinen Schluck – in einer Lautstärke, die daheim zu Tisch als nicht schicklich gelten würde, hier aber notwendig ist. Mit der Zunge zieht der Juror nämlich Sauerstoff ein, damit die Geschmacksstoffe besser spürbar werden – so die Erklärung für das „Schlürfen“ (ja, so heißt das wirklich offiziell im Fachjargon). Sorgsam abwägend, geben die Juroren ihre Bewertung ab. Daraus wird schließlich die Durchschnittsnote errechnet.

Danach wird der Rebensaft nicht etwa heruntergeschluckt – bei 54 angestellten Weinen wäre das auch etwas viel. Er wird vielmehr in bunte, mit Sägemehl ausgelegte Plastikeimer gespuckt, die zu diesem Zweck auf den Tischen platziert sind.

Die prämierten Weine sind während des Mathaisemarktes im Gewerbezelt am Stand der Stadt ausgestellt. Dass in dieser Leistungsschau auch ein Wein-Großunternehmen aus der Pfalz ausstellen wird, sorgt vor Ort derzeit für mächtig Wirbel.

