Corona, Terror, Amok – es sind unschöne Themen, mit denen sich die Runde im Schriesheimer Rathaus befasst. Doch bei einem großen Fest mit fast 100 000 Besuchern wie dem Mathaisemarkt gehört dies heutzutage dazu. Die Botschaft von Holger Behrendt, Chef des für Schriesheim zuständigen Polizeireviers Weinheim, lautet: „Wir gewährleisten eine größtmögliche Sicherheit.“

Eingeleitet wird die Pressekonferenz der für die Sicherheit des Mathaisemarktes zuständigen Stellen aus aktuellem Anlass aber mit einem Statement von Bürgermeister Hansjörg Höfer, das in früheren Zeiten keiner Erwähnung wert wäre: „Stand heute findet der Mathaisemarkt wie geplant statt“, sagt der Rathaus-Chef mit Blick auf den Coronavirus.

Allerdings unter der Einschränkung, dass jeden Tag eine aktuelle Neueinschätzung erfolgt, wie Höfer hinzufügt. Drei Tage von der Pressekonferenz bis zur Festeröffnung sind bei einer Epidemie eine lange Zeit: „Wenn uns von Gesundheitsbehörden angeraten wird, das Fest abzusagen, dann werden wir dies tun.“

Vorkehrungen für Corona

Derweil tut die Stadt, was sie kann. Ordnungsamts-Chef Achim Weitz kündigt an, in den öffentlichen Toiletten für Desinfektionsmöglichkeiten zu sorgen. Feuerwehr und Rotes Kreuz richten an einem nicht genannten Ort ein „Desinfektionsbett“ ein. „Dorthin sollen Besucher mit einschlägigen Symptomen verbracht werden“, erläutert Feuerwehrkommandant Oliver Scherer. Die Rettungskräfte seien entsprechend ausgerüstet und geschult.

Schon jetzt schlägt sich die Lage aber im Programm nieder. Nachdem die Sportler aus Nordirland ihre Teilnahme an der Boxmatinee abgesagt haben, muss Isabel Klute vom Ordnungsamt den ersten Festzug-Teilnehmer vermelden, der abspringt: den Bergwerksverein. Auch das Schleppergeschicklichkeitsfahren findet nicht statt – offiziell aus Personalmangel beim Veranstalter, der Landjugend. Woraus dieser plötzlich resultiert, bleibt offen.

Doch Corona ist nicht die einzige Herausforderung für Großveranstaltungen. „Die Gefährdungslage ist weiter abstrakt“, sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Aber natürlich beziehen die Sicherheitskräfte jüngste Ereignisse in ihre Überlegungen mit ein: den rechtsradikalen Terroranschlag, die Amokfahrt in den Fasnachtszug, beides in Hessen. „Man muss immer mit Nachahmungstätern rechnen“, so Behrendt.

Wie schon bei den zurückliegenden Karnevalsumzügen in der Region, so reagiert die Polizei darauf auch beim Mathaisemarkt, der ja ebenfalls einen Festzug umfasst: „Da kommen mindest ebenso viele Menschen“, weiß Behrendt. Insofern werden die Absperrungen, die es schon bisher an Mathaisemarkt gibt, verstärkt. Zusätzlich zu den Betonpollern in der Talstraße werden auch an den anderen Zufahrten zum Festgelände „physikalische Sperren“ platziert, etwa Polizeifahrzeuge.

Diese sind nicht so massiv wie in der Talstraße. Zum einen, weil sie nach den jüngsten Ereignissen „auf dem Markt so schnell gar nicht zu bekommen sind“, wie Weitz berichtet. Zum anderen, weil sie angesichts der veränderten Bedrohungslage auch nicht mehr passgenau sind: „Die Betonpoller in der Talstraße haben wir nach dem Anschlag mit einem Lkw auf den Berliner Breitscheidplatz geordert“, so Weitz: „Nach den jüngsten Erfahrungen ist eher der Schutz vor Pkw notwendig.“

Daneben bleiben bei einem Fest mit 100 000 Besuchern und breitflächig konsumiertem Alkohol die ganz „normalen“ Herausforderungen: Alkoholmissbrauch Jugendlicher, daraus resultierende Aggressivität oder gar Gewalt. „Das Rucksacktrinken ist zwar zurückgegangen“, weiß Norbert Schätzle: „Aber vom Tisch ist das Problem keineswegs“, betont er unter Hinweis auf eine 13-Jährige, die bei der jüngsten Fasnacht mit 1,2 Promille aufgegriffen wurde.

„Auch in diesem Punkt lassen wir nicht nach“, versichert Behrendt. Präventionsmaßnahmen durch die Jugendsachbearbeiter laufen weiter.

Die Stadt unterstützt die Vorgehensweise. So sperrt sie den Spielplatz direkt am Festplatz mit Gittern ab. „Er hat sich in den letzten Jahren zu einem kleinen Brennpunkt entwickelt“, so Behrendt. Zumindest etwas Positives gibt es: Drogen sind beim Mathaisemarkt kein Problem.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020