Eine braune Schlammbrühe, die fast auf die Straße schwappt: Ein Bild aus dem Jahr 2011 zeigte die Gaulsbrücke nach einem Starkregen. Ein anderes, zwei Jahre später aufgenommen, zeigte das gleiche Szenario, und 2016 lief das Kanzelbachwasser schon auf die Talstraße.

Die Fotos gehörten zu einer Präsentation, die der Gemeinderat bereits im Juli 2016 in Auftrag gegeben hatte: Das Ingenieurbüro Wald & Corbe wurde damals beauftragt, eine „Flussgebiets-Untersuchung“ für die Gebiete Kanzelbach und Loosgraben vorzunehmen. Bevor Ingenieur Dr. Hans Göppert zur Sache kam, erinnerte Bürgermeister Hansjörg Höfer in der Sitzung an die Überschwemmungskatastrophe von Braunsbach und bemerkte: „Wir haben in den letzten Jahren Glück gehabt.“

Basisdaten für die Untersuchung lieferten Hochwassergefahrenkarten, die die Regierungspräsidien erstellen ließen. Dazu gab es die Einteilung in Zehn- bis 100-jährige Hochwasserereignisse, in der Karte gekennzeichnet durch verschiedene Farben. In den letzten 20 Jahren hätten sich Hochwasser-Ereignisse gehäuft, so Göppert: „Und sie werden uns auch zukünftig immer mehr beschäftigen.“