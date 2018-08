„Wir wollen gar kein Neubaugebiet“

Alter: 51. Geburtsort: Wuppertal.

Aufgewachsen: in Schriesheim.

Beruf: Jurist; selbstständiger Betreuer mit Büro in Schwetzingen.

Politische Laufbahn: Während des Studiums in Heidelberg in der Liberalen Hochschulgruppe aktiv; 1996 FDP-Mitglied, 1999 erste Ratskandidatur in Schriesheim, 2002-2004 Ortsvorsitzender, 2004 zweite Ratskandidatur, 2008 nachgerückt für Marc Gnädinger, seither einziger FDP-Stadtrat.

Familie: „Patchwork-Familie“ mit Frau Petra Nussbaum (Rechtsanwältin) und deren Tochter. -tin