In dem kleinen Hof der Lutherischen Kirchgasse versammelten sich vergangenen Freitag zahlreiche Besucher vor der ehemaligen Synagoge in Schriesheim. Sie alle fanden sich ein, um der Pogromnacht zu gedenken, welche genau vor 80 Jahren, in der Nacht des 9. Novembers 1938, auch hier ihre Spuren hinterlassen hatte. Trotz der vielen Menschen herrschte zu Beginn eine andächtige Stille, in der nur die Kirchenglocken zu hören waren.

„Wir wollen wach bleiben“, betonte Theologie Professor Dr. Joachim Maier gleich zu Anfang seiner Rede. Er hatte diese Gedenkfeier organisiert, um an die Diskriminierung und die Gewalttaten der Nazis gegenüber den Juden während der Reichsprogromnacht 1938 zu gedenken. Gleichzeitig appellierte er aber auch an die Verantwortung jedes einzelnen damit sich die Geschichte nicht wiederholt.

Maier erzählte in seiner Rede von der Geschichte der ehemaligen Synagoge in Schriesheim, die einst eine Kirche gewesen war, bis der Heidelberger Rabbiner Salomon Fürst sie 1845 zur Synagoge geweiht hatte. Damals war dies ein besonderes Ereignis gewesen: Die Synagoge von Salomon Fürst wurde zur gemeinsamen Himmelspforte für Juden und Christen erklärt. Um diesen Moment auch für die Besucher der Gedenkfeier noch einmal greifbar zu machen, zitierte Maier einige Sätze aus der damaligen Festrede des Rabbiners.

Anschließend berichtete Maier von dem Tag des 9. Novembers 1938, der „wie ein gewöhnlicher Tag begonnen habe“. Erst gegen Abend brachen damals einige Jugendliche aus der örtlichen Hitlerjugend, sowie Erwachsene in SS- und SA-Uniformen in die Schriesheimer Synagoge ein und verbrannten Gebetsbücher, Gewänder, Einrichtungsgegenstände und sogar die heiligen Thorarollen in dem Hof, in dem nun – 80 Jahre später – die Besucher der Gedenkfeier standen und andächtig lauschten. Einzig ein 17-jähriger Schüler, Wilhelm Metzger, rettete damals einige Seiten eines jüdischen Gebetsbuches aus dem Feuer, welche heute noch als letzte Zeugnisse Schriesheims von dieser grausamen Nacht 1938 existieren.

Jüdische Komponisten zu Besuch

Gemeinsam mit Pfarrerin Suse Best sprach die Gemeinde den Psalm 18, dessen 20. Vers damals über der Türe der Synagoge gestanden hatte. Schließlich lud sie noch dazu ein, gemeinsam schweigend zur evangelischen Kirche zu laufen, um dort die Gedenkfeier fortzusetzen. In der Kirche wurden die Besucher durch das Stück eines jüdischen Komponisten empfangen, welches Maria Mokova auf der Orgel präsentierte. Gezeigt wurden zudem einige Bilder aus dem Jahre 1938, während Maier von den schweren Zeiten der letzten sieben Juden in Schriesheim berichtete. Dabei erzählte er, wie einige der Schriesheimer Juden noch im letzten Moment in die USA flüchten konnten, während andere in Konzentrationslager deportiert wurden.

Als Brückengebet zwischen Juden und Christen diente das Sprechen des „Vater Unser“ mit dem katholischen Pfarrers Ronny Baier und der evangelischen Pfarrerin Best. Als Symbol dieser Brücke standen dabei auch alle Anwesenden auf und nahmen sich an die Hände, während sie das Gebet sprachen. Zum Schluss sangen die Versammelten gemeinsam das Israelische Volkslied „Shalom Chaverim“, welches selbst noch einige Zeit weitergesungen wurde, als die Orgelbegleitung bereits verstummt war. tjr

