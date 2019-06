Wohnhaus geräumt

Von einem privaten Rauchwarnmelder wurde die Feuerwehr am Freitag um 6.44 Uhr in den Rindweg gerufen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses ein Rauchmelder deutlich piepste. Zudem war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Auf Klopfen und Klingeln reagierte niemand in der Wohnung. Umgehend bauten die Wehrleute einen Löschangriff auf. Parallel wurden von der Feuerwehr mit Unterstützung der Polizei das Gebäude geräumt und die Bewohner ins Freie gebracht.

Danach wurde von der Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, und ein Trupp unter Atemschutz drang in die Räume ein. Diese waren leicht verraucht. In dem Moment wachte auch der Mieter auf, der tief und fest geschlafen hatte. Die Ursache für Brandgeruch und Rauchentwicklung hatte man schnell gefunden: Im Backofen war ein Fertiggericht völlig verbrannt. Die Fenster wurden geöffnet und die Wohnung gut durchgelüftet.

Der Mieter wurde dem Rettungsdienst übergeben, konnte nach der Kontrolle aber zu Hause bleiben. Die übrigen Bewohner gingen wieder zurück in ihre Wohnungen. Durch den Rauchmelder konnte ein Personen- und Gebäudeschaden verhindert werden, so die Brandschützer.

Von der Feuerwehr Schriesheim waren zwölf Personen und drei Fahrzeuge im Einsatz. Der Rettungsdienst kam mit zwei Personen und einem Rettungswagen vor Ort. Die Polizei war mit vier Beamten und zwei Streifenwagen präsent. red

