Wolf: „Prunksitzung darf nie mehr ausfallen“

Zehn Sitze sind bei der Ortschaftsrats-Wahl zu vergeben. Die Grüne Liste (GL) hat aber doppelt so viele Kandidaten. „Das ist möglich“, sagt Christian Wolf, „seit der letzten Änderung des Wahlgesetzes.“ Was bei dem GL-Ortschaftsrat den Ehrgeiz weckte, nun auch tatsächlich so viele Personen aufzustellen. „Und wir haben es tatsächlich geschafft“, strahlt er und lässt bei der Kandidaten-Vorstellung im Restaurant „Sonus“ stolz den Blick durchs voll besetzte Nebenzimmer schweifen.

Neun Frauen und elf Männer stehen auf der Liste, im Durchschnitt sind sie 50,8 Jahre alt, Selbstständige, Angestellte, Rentner. Viele sind Eltern, nennen die Sanierung des Spielplatzes oder des Kindergartens als kommunalpolitische Ziele, während andere den Zustand der Treppe an der Schule oder den vielen Hundekot im Wald beklagen – ganz „handfeste“ Anliegen also.

Andere denken grundsätzlicher wie Volker Altmann; der Kassier der Schriesheimer GL macht sich stark für Solaranlagen und findet, dass die Windenergie „ideal für den Odenwald“ wäre. Bernhard Huck setzt sich ein für die Friedensbewegung und gehört zu den „Ökostromern“, während man Martin Stauder als Koordinator der Waldputzaktionen kennt.

Auf den ersten drei Plätzen findet man die aktuellen Ortschaftsräte Sabine Stern, Heike Lukhaup und Wolf – seit 1989 gehört er dem Ortschaftsrat an, sitzt zudem bereits seit 1984 im Gemeinderat. Stern, die seit zehn Jahren Ortschaftsrätin ist, sind Kindergärten, Schulen und generell die Gemeinschaft im Dorf wichtig, während Lukhaup seit fünf Jahren zum Gremium gehört und sich besonders dem Umweltschutz verschrieben hat.

Ganz neu auf der Liste und im Ort ebenfalls keine Unbekannte ist Suzanne Epp. „Altenbach soll wieder lebendiger werden“, wünscht sich die Vorsitzende des TV und bekräftigt einmal mehr ihre Forderung nach einem Radweg in den Ortsteil; auch ihr Mann Berthold steht auf der Liste. Benjamin Ullrich, in Altenbach ansässiger Physiotherapeut, Vater und mit 33 Jahren jüngster Kandidat, denkt an Familien und an bezahlbaren Wohnraum.

Drei zum ersten Mal auf der Liste

Älteste Kandidatin ist Christine Gutfleisch: Die 76-Jährige will sich als „Kindergarten-Urgroßmutter“ für die Spielstätten im Ort engagieren. Pfarramts-Sekretärin Natalia Hammer, Florian Kreutzer und Karsten Vennemann stehen zum ersten Mal auf der Liste, „Bistronauten“-Chef Max Stoll ist dagegen schon ein alter Hase, ebenso wie Margit Kneidl, Sven Denfeld oder Stefan Sieber.

Wolf gibt schließlich noch die kommunalpolitische Marschrichtung vor: Es soll weitergehen in Sachen Feuerwehrhaus, Fath’sches Grundstück und Friedhofskapelle, für die „wenigstens schon mal eine Planungsrate im Haushalt“ steht. Die Instandhaltung der Feldwege und die Unterstützung der Vereine sind weitere Themen; bei der heiß diskutierten Frage der Sicherheits-Vorschriften in städtischen Gebäuden geht der Spitzenkandidat schließlich auf die Fasnachts-Absage ein, zu der sich der MGV Liederkranz wegen der kostspieligen Auflagen gezwungen sah: „Eine Prunksitzung darf in Altenbach nie mehr ausfallen.“

