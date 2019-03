„Wollen Verein auf anderes Niveau heben“

Nur aus Sorge um die Zukunft und um die weitere Entwicklung des MGV Liederkranz Altenbach war der stellvertretende Vorsitzende Frank Kunkel bereit, noch einmal für das Amt eines Stellvertreters zu kandidieren aber nur für ein Jahr. Er richtete seinen Appell an die Mitglieder, aktiv mitzuarbeiten. „Jeder ist gefordert, sonst können wir in absehbarer Zeit dichtmachen“, betonte er seine Unzufriedenheit. Nicht mehr zu übersehen ist, dass der Vorstand immer mehr schrumpft, so ist noch immer das verantwortungsvolle Amt eines Ressortleiters Finanzen unbesetzt, und auch bei dieser Jahreshauptversammlung konnte niemand gefunden werden. Auch Lothar Pfeifer, zuständig für das Vereinsheim, kündigte an, sich zurückziehen zu wollen.

„Wir wollen im Jahr 2019 den Verein auf ein anderes Niveau heben und da sind alle gefordert“, wandte sich der Vorsitzende Jürgen Fitzer an die Versammlung und er warnte vor Alleingängen. „Wir wollen in einer gemütlichen Runde im Sängerheim gemeinsam alle Themen erörtern“. Große Hoffnung setzt der Verein auf das Altenbacher Dorfplatzfest am 13. Juli, auf dem die kultische T-Band mit Sicherheit für rege Teilnahme und für eine bombige Stimmung garantieren wird. Um das leibliche Wohl wird das Team „Foodliner“ kümmern.

Kerwe als erster Höhepunkt

„Von der Stadt haben wir die Genehmigung eingeholt“, informierte Fitzer, kleinere Baustellen müssten noch durchgesprochen werden. Angesetzt für das Highlight sei ein Tag. „Das ist ausreichend, ist es auch eine Kostenfrage“, so der Vorsitzende. Ein weiterer Höhepunkt ist für den 12. Oktober geplant, der unter dem Motto „stimmungsvolles Altenbach, sing mal anders“ veranstaltet wird. Doch der erste Publikumsmagnet wirft jetzt schon seine Schatten voraus, die Altenbacher Kerwe, die vom 3. Mai 6 Mai gefeiert wird, die aber nicht ohne die Unterstützung, der in Altenbach ansässiger vier Vereine über die Bühne gehen kann. Neu wird ein Ausschank mit Musik am Buswendeplatz sein, dort wo die Kerwe ihre Anfang nimmt. „Unser Ziel ist es, dass die Kerwe auch noch nach 20 Jahren gefeiert wird“, sprach Fitzer die Hoffnung aus.

Ortsvorsteher Herbert Kraus, sprach allen Helfern und Unterstützern seinen Dank aus. Er sei sicher, dass bei dieser Manpower der Vereine die Kerwe lange leben werde. „Vor einigen Jahren sah es danach aus, dass die Altenbacher Kerwe keine Zukunft mehr hat“, bemerkte Kraus. Im nächsten Jahr wird es wieder eine Prunksitzung geben, das konnte der Vorsitzende mit Sicherheit verkünden. Über die Gründe der Absage wollte er an dieser Stelle nicht weiter eingehen, nur soviel, dass diese richtig gewesen sei.

Mit 133 Mitgliedern, davon 94 Fördernde und 39 Aktiven steht der Chor eigentlich gut da. Und auch mit seinen vier Chorkids, die seit November dazu gekommen sind, ist der Jugendchor weiter ausbaufähig. Dennoch sei die aktuelle Lage und des Chors schwierig, bemerkte der Vorsitzende. Vielen Sängern sei der Ernst der Lage immer noch nicht bewusst. So sei die Teilnahme am sakralen Chorwettbewerb im Juni letzten Jahres in Kirrlach nicht berauschend, sondern eher ernüchternd gewesen und das obwohl einer intensiven Vorbereitung. „Dem Chor stehen schwere Zeiten bevor“. greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019