„Worte wie Injektionen“

Jean-Philippe Kindler aus Düsseldorf, Autor, Moderator und amtierender Meister im deutschsprachigen Raum für Poetry Slam, schreibt, sagt und rappt über das, was ihn bewegt. Und gut ist, was gefällt: Das Publikum am Samstagabend applaudierte kräftig, der Veranstalter des Events, der „Kulturkreis Schriesheim“, freute sich über einen ausverkauften Zehntkeller.

Längst steht der 1996 geborene Künstler nicht mehr nur als brillanter Slam-Poet auf der Bühne, sondern übt sich auch im Genre der kabarettistischen Betrachtung. Im Januar startete er sein neues abendfüllendes Solo-Programm „Mensch, ärgere dich!“

Schriesheim war die zweite Station seiner Tournee, die in Hamburg startete und auch nach Berlin, Leipzig und Stuttgart führen wird. „Darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, begrüßte Christian Glocker vom Vorstand des Kulturkreises die rund 140 Gäste.

Die Texte des Künstlers hangeln sich am Spielfeldrand des Lebens entlang und befassen sich oft mit sozialer Ungerechtigkeit und mit Frauen- und Männerwelten. Es ist eine Mischung aus präziser Slam-Poetry, Sprechgesang im Rapper-Stil, Comedy-Elementen und Kabarett.

Wer kennt sie nicht, diese fiese, aber doch herzerfrischende Schadenfreude des bekannten Gesellschaftsspiels? Kindler lässt seine fiktiven Spielfiguren den Abend über purzeln und Schlachten schlagen und das Glück immer wieder ausprobieren. „Ich will provozieren, nicht einfach Zustimmung einheimsen“, verspricht er.

Das macht der junge Mann mal spottend und hintersinnig, schnell und mit Pointen-Dichte, auch sanft und voller Poesie – fast immer gescheit, manchmal aber auch leicht frivol. Sein Repertoire scheint vielfältig. „Worte müssen fließen wie Injektionen in die Venen“, heißt es an einer Stelle. Das passt. Damit liegt er im Trend. Und so hält er seinem geneigten Publikum immer wieder den Spiegel vor und verlässt auch mal die akribisch aufgebaute Deckung, wenn Gedanken zur eigenen Verletzlichkeit plötzlich zu Sprache werden.

Der Kulturkreis lädt am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, zum nächsten Poetry-Slam im Zehntkeller ein. Karten gibt es unter karten@kk-schriesheim.de. bst

