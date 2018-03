Wow-Effekt zum Hundertsten

Anzeige

Im kommenden Jahr feiern die Fußballer des Sportvereins Schriesheim (SVS) bereits ihren 100. Geburtstag. Die Vorbereitungen für dieses große Jubiläum sind im vollen Gange. „Wir wollen ein Jubiläum feiern, das in und um Schriesheim herum mit einem gewissen Wow-Effekt für Ansehen sorgt“, kündigte Hermann Morast den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung an. Was zu einem echten Jubiläum gehöre, sei eine Vereinschronik. Er bat deshalb alle Fußballer und Vereinsmitglieder, in ihren Bildarchiven zu stöbern und für die Chronik kleine Geschichten und Anekdoten zur Verfügung zu stellen.

Das Jubiläumsjahr soll im Januar mit einem Festbankett beginnen. Der Mottowagen beim Mathaisemarktumzug soll dem Jubiläum entsprechend größer und prachtvoller sein. Weiter sind Party und Sportveranstaltungen geplant. Außerdem soll es ein Fußballkabarett und ein Theaterstück der Jugend geben. „Es könnte heißen: das Wunder von Schriese“, überlegte Morast. Abrunden soll das Jubiläumsjahr eine Abendveranstaltung. Auf die traditionellen Veranstaltungen wie das Maifest oder das Oktoberfest werde man auch im Jubiläumsjahr nicht verzichten: „Das Fest soll die Kameradschaft, das Ehrenamt und den Zusammenhalt demonstrieren und in die Öffentlichkeit tragen.“

Im sportlichen Bereich sieht es beim SVS durchwachsen aus, wie aus dem Rechenschaftsbericht des Spielausschussvorsitzenden Marek Zwolinski hervorging. Balsam für die angeschlagene „Fußball-Seele“ waren die Spiele der ersten Herrenmannschaft, die in der Hinrunde einen Blitzstart hinlegten und in sieben Begegnungen ungeschlagen waren. „Die Mannschaft zeigte eine konstant gute Leistung, und wir können guten Mutes in die Rückrunde starten“, sagte der Spielausschussvorsitzende. Das Ergebnis der zweiten Herrenmannschaft in der B3 Kreisklasse sei „suboptimal“, denn sie belege den achten Platz. Erfolgreich war hingegen die Jugend. Mit den weiblichen D-Juniorinnen und den Jungs aus der E1, E3, und C1 holten sie viermal in ihrer Staffel für den Verein den Herbstmeistertitel.