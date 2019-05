Würdiger Feier steht nichts mehr im Weg

Seit der Dossenheimer Verein „Hilfe zur Selbsthilfe Dritte Welt“ im Jahr 1979 gegründet wurde, flossen über ihn 28654 492 Euro Spendengelder in die ärmsten Regionen der Welt, um dort Projekte wie den Bau vonSchulen, Krankenhäusern oder Bibliotheken zu fördern und den alltäglichen Mangel an Nahrung, Kleidung und Medikamenten zu lindern. Und dass diesen Verein über die gesamten fast 40 Jahre Helmut Merkel als Vorsitzender so erfolgreich und gewinnbringend führt, ist allemal ein Grund zum feiern.

„40 Jahre sind eigentlich kein Anlass, um ganz groß zu feiern, aber dennoch ein Grund“, bemerkte der Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung im Dossenheimer Feuerwehrhaus. Nicht hier, wo die Mitglieder traditionsgemäß zusammenkommen, sondern im Rathaussaal sollte am 15. November ein großes Fest stattfinden. „Es ist ein Dossenheimer Verein und da sollte das Jubiläum auch hier gefeiert werden“, begründete Helmut Merkel.

Der Rathaussaal sei allerdings nicht die erste Wahl gewesen, denn er könne nur eine begrenzte Besucherzahl aufnehmen, und man befürchte, dass der Festredner, Professor Paul Kirchhof, die Kapazität sprengen könnte. Dann müsste man kostenlose Eintrittskarten vergeben. Und darüber sei man alles andere als begeistert, wolle man doch die Veranstaltung nutzen, um den Verein einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und noch mehr Mitglieder zu werben.

Hans-Jochen Matenaer, in dessen Händen Planung und Organisation lagen, habe zwar versucht, einen größeren Veranstaltungsraum zu bekommen. Er sei aber daran gescheitert, dass diese Räumlichkeiten bereits vermietet waren. Darauf meldete sich aus den Reihen der Zuhörer Matthias Weber zu Wort. Der Pfarrer der evangelischen Kirche bot eine Alternative in seiner Kirchengemeinde an. „Da fällt mir direkt ein Stein vom Herzen“, jubelte Helmut Merkel. greg

