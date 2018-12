Wunderschöne Melodie als Geschenk

Feierlicher und ausdrucksvoller hätte das Öffnen des 20. Adventsfensters der Strahlenberger Grundschule nicht sein können. War dieser Akt stets mit einem kleinen Programm in der Strahlenberger Turnhalle verbunden, so ging die Schule in diesem Jahr in die evangelische Kirche. Dort wurde gemeinsam mit Pfarrerin Suse Best ein Gottesdienst gefeiert, in dem das Singspiel „Das Flötenmädchen von Bethlehem“ von Markus Hottiger und Roman Bischof im Mittelpunkt stand. Vor dem Altar war eine Bühne aufgebaut, die fast den gesamten Altarraum in Beschlag nahm. Dargestellt war eine Schnee bedeckte Landschaft mit Tannenbäumen und einer Krippe. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt, viele mussten sich mit einem Stehplatz begnügen.

„Freut euch auf Weihnachten, vieles ist geschafft, jetzt kehrt Ruhe ein“, stimmte Pfarrerin Best die Kinder wie auch die Erwachsenen auf das kommende Fest ein und gab die Bühne den jungen Akteuren frei. Seitlich davon hatte sich der Chor unter der Leitung von Constanze Scherb aufgestellt, und ganz oben auf der Kanzel standen die beiden Vorleser des Stücks.

Bettler schenkt Zauberflöte

Das Stück erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens aus Bethlehem, das von einem Bettler eine Zauberflöte und dazu noch eine Zaubermelodie erhält. Das Mädchen macht sich auf den Weg und trifft unterwegs auf eine arme Familie. Die holt sie mit ihrer Melodie aus der Traurigkeit heraus. Ob im Krankenhaus von Bethlehem oder bei den armen Menschen auf der Straße: Die Klänge der Zauberflöte lassen die Menschen Armut, Not und Krankheit vergessen. Selbst die griesgrämigen Hirten auf dem Feld sind von ihr verzaubert. Als dann ein Engel erscheint und ihnen die Botschaft „Der Heiland ist geboren“ bringt, eilen sie zur Krippe.

Das Flötenmädchen schenkt dem Jesuskind ihre wunderschöne Melodie. Und damit auch der Kirchenbesucher, der ganz hinten einen Platz ergattern konnte, das Geschehen auf der Bühne verfolgen konnte, wurde das Stück via Videoprojektion auf die beiden Kirchenwände projiziert.

Die Schüler trugen Fürbitten für Menschen in Not, für Arme und Kranke vor. Und sie baten zudem um Versöhnung. Im Anschluss ging es dann auf die Schulterrasse, wo alle die Wahl zwischen heißem Glühwein und Kinderpunsch hatten. Und voller Spannung sah man, wie das Fenster mit der 20 ganz langsam erstrahlte.

