Zauberer beeindruckt kleine Narren

Einen ganzen Nachmittag herrschte in der Mehrzweckhalle ein närrisches Treiben. Um 14.11 Uhr besetzten Hexen, Cowboys, Drachen, Raumfahrer, Gespenster und andere Gestalten die Schriesheimer Mehrzweckhalle. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Einige Kostüme waren gekauft, aber unter den kleinen Narren waren viele Kostüme, die von den Müttern mit großer Sorgfalt selbst genäht waren.

Auch so mancher Vater dachte an seine Jugend und die närrischen Tage zurück und holte aus der Mottenkiste noch einmal seinen Cowboyhut. Der ganze Saal war bunt und mit Luftschlangen und Luftballons dekoriert. Um den kleinen Jecken einen unvergesslichen Nachmittag bieten zu können, hatte der Veranstalter, der Schriesheimer KSV, wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammen gestellt.

Für Stimmung sorgte auf der Bühne Torsten Siegmund im Kostüm eine Clowns. Beim Tauziehen ging es um Kräftemessen, Mädchen gegen Buben und auch die Eltern mussten ihre Muskeln spielen lassen. Dass niemand schummelte, darauf achtete der Moderator von der Bühne aus. „Die Kinder haben gegen ihre Eltern ganz klar gewonnen“, gab er das Ergebnis durch. Er glaube aber nicht, dass die Väter freiwillig verloren hätten. „Die hatten schon tüchtig am Seil gezogen“. Bevor der Überraschungsgast auf die Bühne kam, war allerdings noch ein anderes Spiel angesagt.

Ein großer Luftballon, der von der Bühne ins Publikum geworfen wurden, durfte nicht den Boden berühren und so bemühten sich die Kleinen, diesen Ballon immer in luftiger Höhe zu halten. Dann endlich war es soweit. Ein echter Zauberer namens „Mister Sunrise“ begann auf der Bühne, seine Zauberutensilien zu sortieren.

Bestes Kostüm wird prämiert

Mittlerweile hatten sich die Kinder vor der Bühne versammelt und staunten, was dieser Zauberer so alles holen und wieder verschwinden lassen konnte. Er zauberte Bilder in ein leeres Malbuch und er ließ Würfel und Tücher vor den Augen der Fliege Helena verschwinden. In seiner Show bezog er die Kinder mit ein. Höhepunkt seiner Show waren zwei Täubchen, die er aus dem Nichts holte und die er später in ein weißes Kaninchen vor den Augen eines Hundes verzauberte. Am Ende des bunten Nachmittags wurde das schönste Kostüm mit einem Gutschein prämiert. greg

