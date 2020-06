Zauberwort heißt: „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“

Seit einem Jahr leitet Dominik Morast das Hauptamt der Stadt Schriesheim. Dass er sich schon so bald nach Beginn seiner Amtszeit einer so komplizierten Aufgabe gegenübersehen würde, das hätte er wirklich nicht ahnen können. „Das ist schon eine Herausforderung“, gesteht er dem „MM“. Denn das von Morast geleitete Hauptamt ist für die Kinderbetreuung zuständig. Nach Wochen des Notbetriebes und des rollierenden Systems soll ab Montag wieder, so der offizielle Begriff des Landes, „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ gelten – in der Weinstadt wie überall in der Region.

„Doch mit der erhöhten Arbeitsbelastung bin ich nicht der einzige“, schmunzelt Morast: „Das gilt ja auch und vor allem für das Personal in den Einrichtungen. Denn weniger Kinder heißt nicht automatisch weniger Arbeit.“ Zum einen fehlen Mitarbeiterinnen, die altersmäßig zur Risikogruppe gehören, zum anderen bleiben die Vorgaben für den Betrieb streng: „Das beginnt schon beim Gang zur Toilette“, weiß Morast.

Weniger Personal

Und die personelle Problematik bleibt: „Einige Mitarbeiterinnen können nicht kommen, andere nur eingeschränkt eingesetzt werden.“ Dies ist auch der Grund, warum in Schriesheim erst einmal nur 8,5 statt zehn Zeitstunden angeboten werden können – also von 7.30 bis maximal 16 Uhr. Auch ein Mittagessen gibt es auf absehbare Zeit nicht.

Schriesheim hat es einfach und schwer zugleich. Die Weinstadt ist nicht nur die Kommune mit den meisten Kitas, sondern auch die einzige im Umkreis mit ausschließlich kommunalen Kindergärten; kirchliche Einrichtungen gibt es hier nicht. Abstimmungsbedarf mit anderen Trägern besteht daher kaum: „Dafür ist entsprechend mehr verwaltungsintern zu klären“, berichtet Morast.

In Heddesheim sieht es anders aus. Hier gibt es nur einen kommunalen Kindergarten, die Mehrheit stellen die Kirchengemeinden, einen der Verein Postillion. „Wir starten in den Regelbetrieb im gleichen Umfang wie vor Corona“, berichtet Bürgermeister Michael Kessler dem „MM“. Einschränkungen auf Grund der Altersstruktur des Personals gibt es hier nicht. Die kirchlichen Einrichtungen am Ort öffnen ebenfalls „mit nur geringen Abweichungen wie zur Vor-Corona-Zeit.“

Ebenso gut geht es in Ladenburg: „Die Stadt hat sich mit allen Trägern verständigt“, heißt es in der Pressemitteilung von Bürgermeister Stefan Schmutz: „Einschränkungen bei den Öffnungszeiten sind bislang nicht vorgesehen.“ Unterschiede bestehen lediglich in der ersten Woche: „Manche Träger starten am 29. Juni bereits wieder mit einer Auslastung von 100 Prozent. Bei anderen erfolgt ein stufenweiser Aufbau innerhalb der ersten Woche, so dass freitags erst eine vollständige Auslastung erreicht ist“, versichert die Stadt.

Ladenburg berechnet erst ab Juli

Ein kleines finanzielles Entgegenkommen zeigt die Verwaltung für ihre Einrichtungen gegenüber den Eltern, „die in den letzten drei Monaten unglaublich viel geleistet haben“, wie der Bürgermeister betont: „Die Betreuung beginnt zwar schon am 29. Juni, wird aber erst ab 1. Juli berechnet“, erläutert Stadt-Sprecherin Nicole Hoffmann.

Edingen-Neckarhausen ist sozusagen der Gegenpol zu Schriesheim: Hier gibt es keine kommunale Betreuung, wenn man von dem Hort an der Schule absieht. Aber auch dieser öffnet am Montag wieder, nach intensiver Abstimmung mit der Schule, wie Hauptamtsleiterin Elke Hugo dem „MM“ berichtet. Probleme mit der Altersstruktur des Personals gibt es hier nicht. „In den kirchlichen Einrichtungen ist dies jedoch nicht ausgeschlossen“, vermutet Elke Hugo. Die Gemeinde ist mit ihnen aber noch im Gespräch.

Auch in Ilvesheim soll der reguläre Betrieb am Montag „weitestgehend wieder anlaufen“, wie Bürgermeister Andreas Metz auf Anfrage des „MM“ mitteilt. Bereits am Montag habe man sich mit den Trägern und Betreibern zusammengesetzt. „Alle sehen sich in der Lage, das Angebot zu stemmen“, so der Rathauschef. Bei manchen Einrichtungen könne es noch zu kleineren Einschränkungen kommen. „Dort sind dann zunächst nur acht Stunden Betreuung statt zehn möglich “, sagte Hauptamtsleiter Marc Schneider.

In Hirschberg bereiten sich die konfessionellen Einrichtungen auf eine Öffnung am Montag vor; der genaue Umfang dieses Angebotes steht aber noch nicht fest. Der Waldkindergarten der AWO ist aber auf jeden Fall ab Montag wieder geöffnet.

Auch in Weinheim, wo 420 Kinder in städtischen Kitas betreut werden, ist es nun so weit, „dass alle in den Einrichtungen wieder aufgenommen werden“, wie Stadt-Sprecher Roland Kern mitteilt. In den Kitas erfolgt der Start verteilt auf drei Tage, damit sich das Personal individuell einarbeiten kann. Wie in allen anderen Einrichtungen dürfen sich die Gruppen nicht vermischen und nur als Gruppe auf die Außenanlage.

Und wie bewerten die Kommunen den Umgang des Landes mit ihnen in dieser Sache? „Beim vorletzten Mal war es nicht optimal“, formuliert der Schriesheimer Dominik Morast: „Da kam am Freitag eine Regelung mit Wirkung zum Montag.“ Diesmal jedoch blieb den Verwaltungen anderthalb Wochen Zeit. Morast: „So können wir arbeiten“.

