Zelt nur zur Hälfte gefüllt

Der Schrecken des Coronavirus ist bis zum traditionellen Seniorenfrühschoppen im Festzelt vorgedrungen. Im Vorfeld gab es seitens der Verwaltung Überlegungen, die Veranstaltung aus Sorge um die Gesundheit der Älteren abzusagen. Doch man entschied sich, an den Programmpunkten nicht zu rütteln. Zwar kamen an diesem Vormittag weniger Besucher als in den vergangenen Jahren, das Zelt war nur zur Hälfte gefüllt. Aber wer kam, zeigte dem Virus die rote Karte.

„Das ist doch völlig übertrieben“, kritisierte eine Seniorin. Und weiter: „Da laufen die Leute mit Masken vor dem Gesicht, was sowieso nichts bringt, waschen sich aber nach ihrem Toilettengang nicht die Hände. Das habe ich gerade selbst gesehen.“

Auch Bürgermeister Hansjörg Höfer ging bei seiner Begrüßung auf das Virus ein. Die Entscheidung, alles so durchzuführen wie geplant, sei ihm und seinen Mitarbeitern nicht leicht gefallen. „Ich finde es aber toll, dass sich so viele Senioren nicht haben abschrecken zu lassen und doch gekommen sind“, so Höfer.

Im Anschluss an das Schriesheimer Lied, das gemeinsam geschmettert wurde, streifte der Bürgermeister mit den Weinhoheiten durch das Zelt und plauderte mit den Gästen. An einem Tisch wurde er gefragt, ob er sich schon mal nach einem Stammplatz umschaue, wenn er in zwei Jahren selbst hier Gast sein werde. Rudi Kling, der am reservierten Tisch des Jahrgangs 1935/36 saß, musste eingestehen, dass es ihm schon ein wenig weh tue, jetzt die Rolle eines Zuhörers zu haben; der Musiker bemerkte: „Ich habe hier 28 Jahre die Musik gemacht, aber man soll doch immer auf dem Gipfel des Erfolgs aufhören.“

Auf der Bühne griff derweil sein Nachfolger, Alleinunterhalter Dietmar Jöst, in die Tasten. Er sang vom Wein, träumte vom Urlaub am blauen Meer und brachte mit dem Publikum ein Prosit auf die Gemütlichkeit aus. Zum ersten Mal dabei waren Brigitte Ullrich und ihre Freundin Elke Breitenreicher. und berichteten: „Wir sind jetzt erst 65 Jahre alt geworden.“ Hier treffe man viele Bekannte und könne so schön von der guten, alten Zeit träumen.

Kurz vor dem servierten Mittagessen wandten sich alle Augen zum Eingang, als die Vorschulkinder des Kindergartens Sofienstraße mit ihren Erzieherinnen durch das Zelt gingen. „Es war der Wunsch der Kinder, die Senioren hier zu besuchen“, berichtete eine der Erzieherinnen. greg

