Ziel: Belebung der Relaisstraße

Anzeige

Engagement beim Stadtteilfest

Außerdem will sich der Gewerbeverein stärker beim „Großen Rheinauer Stadtteilfest“ im Juli einbringen. Als Vorbild dafür lobte die Vorsitzende dabei die Firma Ries Electronics, die sich bereits seit Jahren an der Veranstaltung beteiligt. „Wir wollen auch andere Gewerbetreibende motivieren, auf dem Marktplatz einen Stand zu machen“, betonte Künster.

Dieses Angebot soll auch eine Art Ersatz für die klassische Leistungsschau sein, wie sie in anderen Stadtteilen veranstaltet wird: „In Rheinau geht so etwas eher schwierig.“ Ihr Vorstandskollege Michael Lösch kündigte Initiativen zur Belebung der Relaisstraße an. Sorgenkind ist der Leerstand im früheren Optikgeschäft Wilkens: „Der Han dyladen, der dort drin war, ist schon nach drei Monaten raus gegangen.“ Zweite „Baustelle“ ist der ehemalige Lidl, ebenfalls in der Relaisstraße.

Doch das größte Problem für das Erscheinungsbild der Haupteinkaufsstraße des Stadtteils, das bleibt das teilweise abgebrannte Alte Relaishaus. „Zumindest wurde von der Stadt inzwischen eine Notsicherung vorgenommen“, lobte Lösch.

Was die künftige Nutzung angeht, so sprach sich Lösch klar gegen Gastronomie in diesem Gebäude aus: „Hochwertige Angebote funktionieren an dieser Stelle nicht. Und eine weitere bloße Kneipe brauchen wir an dieser Stelle nicht, das hatten wir hier ja schon.“ Lösch plädierte stattdessen für die Nutzung als Stadtteilbüro und Begegnungsstätte: „Im Obergeschoss könnte man dann ja das Heimatmuseum unterbringen.“

Auch die Dachorganisation des Gewerbevereins, der Bund der Selbstständigen (BdS), hat einige Angebote für die Rheinauer Gewerbetreibenden auf Lager, wie dessen Bezirksgeschäftsführer Klaus Schäfer berichten konnte. Das betrifft vor allem die in Kürze in Kraft tretende Datenschutzverordnung der EU.

„Vielen Gewerbetreibenden ist noch gar nicht vollständig bewusst, was die für sie bedeutet“, weiß Schäfer: „Wer Daten seiner Kunden ohne deren Zustimmung weitergibt, ist dran“, betonte der Ehrenvorsitzende des Gewerbevereins – und zwar mit einer Strafe von bis zu zwei Prozent des Umsatzes: „Bei manchem ist da der komplette Gewinn dann weg.“ Kein Wunder, dass die Informationsveranstaltungen des BdS zu diesem Thema total ausgebucht sind.

Höhepunkt der gewerbepolitischen Aktivitäten des Mannheimer BdS in diesem Jahr ist die Mittelstandskundgebung am 6. Mai auf dem Maimarkt. „Festredner ist der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn“, kündigte Schäfer an.

Geselliger Höhepunkt der Rheinauer Gewerbetreibenden wird am 4. August das traditionelle Kartoffelfest auf dem Gelände des Angelsportvereins in Rheinau-Süd.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018